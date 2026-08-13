מיליונים הביטו לשמיים, ובספרד השמש נעלמה לחלוטין: הצל של הירח חלף על פני אירופה, הרחובות החשיכו, וההמונים תיעדו את אחד ממחזות הטבע המרשימים של השנה (חדשות בעולם)

דני שפיץ