מבזקים נוספים
סימן רע לאומות העולם: התמונות המדהימות מליקוי החמה באירופה
מיליונים הביטו לשמיים, ובספרד השמש נעלמה לחלוטין: הצל של הירח חלף על פני אירופה, הרחובות החשיכו, וההמונים תיעדו את אחד ממחזות הטבע המרשימים של השנה (חדשות בעולם)דני שפיץ
רוצים לטוס בזול דרך חיפה לחו"ל ולחוצים על חנייה? זה הפתרון החדש
רשות שדות התעופה מקימה חניון בהיקף של 900 מקומות חניה בנמל התעופה חיפה • בשיתוף עיריית חיפה נבחנת הפעלת קו תחבורה ציבורית ישיר מהעיר לנמל (תעופה)איציק אברהם
החומץ שהוסתר, הסיגופים הקשים והווארט מממרן הגרי"ש: אורי מקלב ביקר את הרב דב קוק והעלה זכרונות עבר
ח"כ אורי מקלב הגיע לביקור חולים אצל הגר"ד קוק במיטת חוליו בבית החולים • מקלב חזר לזיכרונות משנות נעוריהם יחד ברמת גן | הרב הגיב להעלאת הזכרונות בערנות רבה (חדשות חרדים)חנני ברייטקופף
שני פצועים בהתהפכות טרקטורון מערבית לאלומות
טרקטורון התהפך בשטח פתוח מערבית לאלומות. צוותי מד"א פינו למרכז הרפואי פוריה שני פצועים: גבר בן 34 במצב בינוני עם חבלות בחזה ובגפיים העליונות, ופצוע נוסף במצב קל. האירוע אירע בשעה 10:46.קובי רוזן
כוחות צה"ל חיסלו מחבל שחצה את הקו הצהוב בדרום עזה
כוחות חטיבת הצנחנים הפועלים בדרום רצועת עזה זיהו אתמול מחבל שחצה את הקו הצהוב והתקרב לעבר הכוחות באופן שהיווה איום מיידי. הכוחות הגיבו בירי להסרת האיום וזוהתה פגיעה, כך נמסר מדובר צה"ל.כיכר השבת
צה"ל חיסל מחבל שחצה את הקו הצהוב בדרום עזה
כוחות חטיבת הצנחנים הפועלים בדרום רצועת עזה זיהו אתמול מחבל שחצה את הקו הצהוב והתקרב לעבר הכוחות באופן שהיווה איום מיידי. הכוחות הגיבו בירי והסירו את האיום. זוהתה פגיעה. כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי.ב. ניסני
נהג קטנוע ערבי פגע בשני ילדים בגן שעשועים ונמלט – כך נתפס החשוד
נהג קטנוע בן 18 נכנס לגן שעשועים בשפרעם ופגע בשני ילדים בני 8 • החשוד נמלט והסליק את הקטנוע אצל קרוב משפחה | נעצרו שני חשודים (משטרה)בני סולומון
נהגת תועדה משתמשת בנייד בנהיגה - אך השוטרים נדהמו דווקא מהילד שישב מאחור
סיירת האופנועים הארצית תיעדה נהגת משתמשת בטלפון נייד במהלך הנהיגה • לצידה ברכב עמד קטין שלא היה חגור בכיסא בטיחות | לנהגת נשלח דו"ח (חדשות משטרה)קובי רוזן