צה"ל חיסל מחבל שחצה את הקו הצהוב בדרום עזה

מבזקים נוספים
שני פצועים בהתהפכות טרקטורון מערבית לאלומות
טרקטורון התהפך בשטח פתוח מערבית לאלומות. צוותי מד"א פינו למרכז הרפואי פוריה שני פצועים: גבר בן 34 במצב בינוני עם חבלות בחזה ובגפיים העליונות, ופצוע נוסף במצב קל. האירוע אירע בשעה 10:46.קובי רוזן
כוחות צה"ל חיסלו מחבל שחצה את הקו הצהוב בדרום עזה
כוחות חטיבת הצנחנים הפועלים בדרום רצועת עזה זיהו אתמול מחבל שחצה את הקו הצהוב והתקרב לעבר הכוחות באופן שהיווה איום מיידי. הכוחות הגיבו בירי להסרת האיום וזוהתה פגיעה, כך נמסר מדובר צה"ל.כיכר השבת
ההיעלמות של האם וביתה בוינה | האם יש קשר בין הצניחה של מניית בנק ירושלים לפרשה? כל הפרטים
החקירה של ההיעלמות המסתורית של האם וביתה בבירת אוסטריה הועברה ליחידת ההונאה בלהב 433 • צו איסור פרסום הוטל על פרטי החקירה | סערה בבורסה: מניית בנק ירושלים צונחת ב-12% - בנהלת הבנק שיגרו הודעה בנושא (חדשות)יוסי נכטיגל
נהג קטנוע ערבי פגע בשני ילדים בגן שעשועים ונמלט – כך נתפס החשוד
נהג קטנוע בן 18 נכנס לגן שעשועים בשפרעם ופגע בשני ילדים בני 8 • החשוד נמלט והסליק את הקטנוע אצל קרוב משפחה | נעצרו שני חשודים (משטרה)בני סולומון
נהגת תועדה משתמשת בנייד בנהיגה - אך השוטרים נדהמו דווקא מהילד שישב מאחור
סיירת האופנועים הארצית תיעדה נהגת משתמשת בטלפון נייד במהלך הנהיגה • לצידה ברכב עמד קטין שלא היה חגור בכיסא בטיחות | לנהגת נשלח דו"ח (חדשות משטרה)קובי רוזן
תמיכה חסידית ראשונה | זה האדמו"ר שהבטיח: "איזנקוט יהיה ראש הממשלה"
תא"ל במיל' האדמו"ר הדתי לאומי הרב הושע פרידמן העניק תמיכה פומבית ביו"ר 'ישר!' ואמר בכנס בירושלים: "גדי איש אמיץ, ישר וגאון - מכיר אותו 46 שנים, הוא יהיה ראש ממשלה" (פוליטי מדיני)שאול כהנא
פייגלין מאיים: "אני משוגע ולא אפרוש" • זה האולטימטום שהציב לגוש הימין
יו"ר 'זהות' מציב אולטימטום לימין: "אם לא תתאחדו - אני רץ עד הסוף" • תוקף את נתניהו: "היה צריך להניח את המפתחות ב-8 באוקטובר" | וקינח בחלום שהציב לעצמו: "בעזרת השם אהיה שר הביטחון" (פוליטי מדיני)קובי אטינגר
פועל בן 40 נפצע בינוני מחפץ כבד באזור תעשייה ליד נשר
פועל כבן 40 נפצע במצב בינוני מחפץ כבד שנפל עליו במהלך עבודתו באזור תעשייה סמוך לנשר. צוותי מד"א מעניקים לו טיפול רפואי ומפנים אותו לבית החולים רמב"ם עם חבלות בראש ובגפיים. האירוע אירע בשעה 07:58 בבוקר.קובי רוזן