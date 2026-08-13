סימן רע לאומות העולם: התמונות המדהימות מליקוי החמה באירופה

כוחות חטיבת הצנחנים הפועלים בדרום רצועת עזה זיהו אתמול מחבל שחצה את הקו הצהוב והתקרב לעבר הכוחות באופן שהיווה איום מיידי. הכוחות הגיבו בירי והסירו את האיום. זוהתה פגיעה. כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי.

ב. ניסני