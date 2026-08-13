חמאס קורא להסלים את המאבק בתגובה לחידוש ההתיישבות בגנים

מבזקים נוספים
"להפוך את איראן למגרש חניה": העיר שלא מוותרת על טראמפ - ומייצרת עבורו טילים
תומכים במלחמה באיראן - וגם בנשיא ארה"ב דונלד טראמפ | בעיירה קינגספורט שבטנסי לא מסתפקים בתמיכה סמלית בנשיא, אלא גם מייצרים עבורו את הטילים שהוא צריך כדי להמשיך במערכות שארה"ב מנהלת | התמיכה בטראמפ שהפכה למעין "דת" מקומית (מעניין)כיכר השבת
"הבניינים רקדו כמו לולב, הספרייה קרסה - חוץ מנרות השבת": הנס המופלא בקולומביה
הרס עצום, מאות הרוגים ואלפי נעדרים ברעידת האדמה הקשה שזעזעה את קולומביה | שליח 'הבית היהודי' בעיר קאלי, הרב מאיר פרטוש, בעדות מצמררת מאתר ההריסות, מספר על נס הצלתה המופלא של הקהילה היהודית, על חלוקת המרק והציוד למחלצים, ועל השינוי ההיסטורי ביחס השלטונות ליהודים | (צפו חדשות בעולם)כיכר השבת
"הבניינים רקדו כמו לולב הספרייה קרסה - חוץ מנרות השבת": הנס המופלא בקולומביה
הרס עצום, מאות הרוגים ואלפי נעדרים ברעידת האדמה הקשה שזעזעה את קולומביה | שליח 'הבית היהודי' בעיר קאלי, הרב מאיר פרטוש, בעדות מצמררת מאתר ההריסות, מספר על נס הצלתה המופלא של הקהילה היהודית, על חלוקת המרק והציוד למחלצים, ועל השינוי ההיסטורי ביחס השלטונות ליהודים | (צפו חדשות בעולם)כיכר השבת
חיסול אכזרי: מפקד צוללת שערק נהרג במטען שהוטמן בפח
פיצוץ עז באמצע הרחוב, מטען שהוסתר בפח אשפה וזהות שמעלה מיד את שאלת המניע | קצין אוקראיני לשעבר שעבר לצד הרוסי, נהרג היום בסבסטופול (חדשות בעולם)דני שפיץ
50 ספינות ביוני-יולי: מסע הציד האכזרי של פוטין
מסע ציד רוסי על ספינות תבואה אוקראיניות משתק את נמלי הים השחור • לפחות 50 ספינות הותקפו ביוני-יולי, יותר מ-30 אזרחים נהרגו | המשבר מאיים על אספקת המזון למיליוני בני אדם ברחבי העולם (בעולם)כיכר השבת
מזעזע: המעשה המקומם ליד שלט ההנצחה לאבא החרדי שנרצח עם ילדיו
בית המשפט גזר עונשי מאסר קצרים על שני צעירים בני 19 שהורשעו בהאדרת טרור, לאחר שתועדו מבצעים הצדעה נאצית במועל יד סמוך לבית כנסת בעיר סרסל שבפרברי פריז. האירוע הקשה התרחש בדיוק מתחת ללוח הנצחה לזכר נרצחי הפיגוע בטולוז, והוביל למעצר מהיר של השניים (יהדות בעולם)יוסי נכטיגל
חדרים זהים ורכבות עם ספא: הסודות המטורפים שאופפים את נשיא רוסיה
עציצים נובלים במשרד הנשיאותי חשפו שפגישות משודרות בסדר הפוך • רכבות רפאים ומשרדים זהים בערים שונות מסתירים את מקומו האמיתי | המערכת המורכבת שמקיפה את הנשיא הרוסי (בעולם)כיכר השבת
כדור אש בשמים: מטוס F-16 התרסק באימון
רגעים של אימה בצפון-מערב טורקיה: מטוס קרב התרסק במהלך טיסת אימונים, הפך לכדור אש והותיר אחריו עמוד עשן שחור (חדשות בעולם)דני שפיץ