חמאס קורא להסלים את המאבק בתגובה לחידוש ההתיישבות בגנים

הרס עצום, מאות הרוגים ואלפי נעדרים ברעידת האדמה הקשה שזעזעה את קולומביה | שליח 'הבית היהודי' בעיר קאלי, הרב מאיר פרטוש, בעדות מצמררת מאתר ההריסות, מספר על נס הצלתה המופלא של הקהילה היהודית, על חלוקת המרק והציוד למחלצים, ועל השינוי ההיסטורי ביחס השלטונות ליהודים | (צפו חדשות בעולם)

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