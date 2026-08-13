חיסול אכזרי: מפקד צוללת שערק נהרג במטען שהוטמן בפח

בזמן שיש מי שמזהים "הזדמנות" במשטר החדש בדמשק, השר עמיחי שיקלי מזהיר כי מדובר ב"עזה על סטרואידים" ומבהיר: "מי שמבין עם מי יש לו עסק, לא רואה בג'ולני שום הזדמנות" (חדשות בארץ)

דני שפיץ