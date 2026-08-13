מבזקים נוספים
מפלצת חדשה מעבר לגבול: התחזית המבהילה של שיקלי
בזמן שיש מי שמזהים "הזדמנות" במשטר החדש בדמשק, השר עמיחי שיקלי מזהיר כי מדובר ב"עזה על סטרואידים" ומבהיר: "מי שמבין עם מי יש לו עסק, לא רואה בג'ולני שום הזדמנות" (חדשות בארץ)דני שפיץ
עבאס וסגלוביץ דנו על הצטרפותו לרע"ם
מנסור עבאס ויואב סגלוביץ נפגשו היום ופרסמו הודעה משותפת. לדבריהם: "דנו ברוח טובה וחיובית באפשרות להצטרפות סגלוביץ לרשימת רע״מ. סיכמנו להמשיך במגעים ישירים במטרה לקדם את הנושא".כיכר השבת
כמו באירופה: מערכת נדירה צפויה בסוף השבוע - אלו המקומות שיקבלו גשמי קיץ
תופעת מזג אוויר חריגה ונדירה ביותר צפויה לפקוד את ישראל בסוף השבוע הקרוב, כאשר גשמים משמעותיים ירדו במחצית הראשונה של חודש אוגוסט | אלו המקומות שצפויים לקבל גשם בימים הקרובים (חדשות)כיכר השבת
אלף מוזמנים וכתיבת כתובה מצמררת: כך תראה חתונת שורד השבי אליה כהן
שורד השבי אלי-ה כהן יתחתן ביום ראשון הקרוב עם ארוסתו זיו עבוד • אבי הגיבור ענר שפירא הי"ד יכתוב את הכתובה | סגירת מעגל מרגשת מאז הטבח במיגונית (חרדים)כיכר השבת
"להפוך את איראן למגרש חניה!": העיר שלא מוותרת על טראמפ - ומייצרת עבורו טילים
תומכים במלחמה באיראן - וגם בנשיא ארה"ב דונלד טראמפ | בעיירה קינגספורט שבטנסי לא מסתפקים בתמיכה סמלית בנשיא, אלא גם מייצרים עבורו את הטילים שהוא צריך כדי להמשיך במערכות שארה"ב מנהלת | התמיכה בטראמפ שהפכה למעין "דת" מקומית (מעניין)כיכר השבת
"הבניינים רקדו כמו לולב, הספרייה קרסה - חוץ מנרות השבת": הנס המופלא בקולומביה
הרס עצום, מאות הרוגים ואלפי נעדרים ברעידת האדמה הקשה שזעזעה את קולומביה | שליח 'הבית היהודי' בעיר קאלי, הרב מאיר פרטוש, בעדות מצמררת מאתר ההריסות, מספר על נס הצלתה המופלא של הקהילה היהודית, על חלוקת המרק והציוד למחלצים, ועל השינוי ההיסטורי ביחס השלטונות ליהודים | (צפו חדשות בעולם)כיכר השבת
חיסול אכזרי: מפקד צוללת שערק נהרג במטען שהוטמן בפח
פיצוץ עז באמצע הרחוב, מטען שהוסתר בפח אשפה וזהות שמעלה מיד את שאלת המניע | קצין אוקראיני לשעבר שעבר לצד הרוסי, נהרג היום בסבסטופול (חדשות בעולם)דני שפיץ
50 ספינות ביוני-יולי: מסע הציד האכזרי של פוטין
מסע ציד רוסי על ספינות תבואה אוקראיניות משתק את נמלי הים השחור • לפחות 50 ספינות הותקפו ביוני-יולי, יותר מ-30 אזרחים נהרגו | המשבר מאיים על אספקת המזון למיליוני בני אדם ברחבי העולם (בעולם)כיכר השבת