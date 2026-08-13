מבזקים נוספים
חסיד גור קרע תמונות נשים ברחוב - ומתמודד כעת עם כתב אישום | הסיפור המלא
התפתחות בפרשה שעוררה סערה בערד: חסיד שתועד לאור יום כשהוא מנסה להסיר מודעה שבה הופיעו תמונות נשים, אותר ונעצר על ידי המשטרה • לאחר חקירתו שוחרר בתנאים מגבילים וצפוי נגדו כתב אישום • ראש העיר יאיר מעיין: ״לא נאפשר לקיצונים לפעול באלימות ובעבריינות״ (חרדים)קובי ישראל
טראמפ טוען שהוא שולט במצר הורמוז - אבל זה מה שקורה שם באמת
הנשיא האמריקני חוזר וטוען ששולט במצר הורמוז | איראן מסרבת לפתוח את הנתיב עד שארה"ב תעמוד בתנאיה | המציאות בשטח מורכבת בהרבה ממה שמנסה למכור נשיא ארה"ב| התקיפות האיראניות נמשכות, גם ארה"ב תקפה מאז ההתקפלות האחרונה של טראמפ | מי שולט במצר? המלחמה על הנרטיב (בעולם)כיכר השבת
מערב פרוע באשדוד: הצמידו חומר נפץ לרכב - וכמעט חיסלו את האדם הלא-נכון
פרקליטות המדינה הגישה לבית המשפט המחוזי בבאר שבע שני כתבי אישום נגד מתן ארביב בן 29 מחדרה, אביתר זרח יעקובי בן 34 מראש העין ונתאי לגאמי בן 22 מאלעד | כתבי האישום מייחסים לשלושה מעורבות בניסיון לרצוח אדם באמצעות מטען חבלה שהוצמד לרכבו בעיר אשדוד |כך בוצע ניסיון הרצח שלב אחר שלב (משטרה)כיכר השבת
הזדמנות אחרונה: כך תצליחו לצפות במופע המטאורים שצפוי הלילה
מופע מטאורים נדיר צפוי להאיר את שמי הלילה, הערב זו תהיה ההזדמנות אחרונה לחזות במראה המרהיב | כל הפרטים על התופעה - ואל תשכחו לברך "עושה מעשה בראשית" (חדשות)כיכר השבת
תקיפה ישראלית בח'אן יונס: הרוג ופצועים
ערוצים עזתיים מדווחים על הרוג ופצועים בתקיפת כטב"מ ישראלי על אופניים חשמליים ליד בית החולים של הסהר האדום בשכונת אמל במערב ח'אן יונס בדרום הרצועה. שמו של ההרוג: חד'יפה כוארע.קובי אטינגר
דרמה: הנציג החרדי במוזיאון "אנו" הודיע על התפטרותו
ההודעה באה על רקע המאבק שמנהל ארגון הפעילים יד לאחים נגד המוזיאון לנוכח סירובה של ההנהלה להסיר את המיצגים הפוגעים בקדושי ישראל | יד לאחים מברכים את הנציג החרדי על צעדו האמיץ ומודיעים על המשך המאבקבשיתוף יד לאחים
אישה בת 75 פונתה במצב בינוני עם מכת חום בתל אביב
אישה בת 75 נמצאה מעורפלת הכרה ברחוב קהילת אודסה בתל אביב עם סימני מכת חום וכוויות. צוותי מד"א העניקו לה טיפול רפואי במקום ופינו אותה לבית החולים איכילוב במצב בינוני. האירוע התרחש בשעה 12:16.קובי רוזן
משרד הבריאות מזהיר: אסור לצרוך מים מינרליים מסוג "אלסקה"
משרד הבריאות מזהיר את הציבור שלא לצרוך את מוצרי המים המינרליים של המותג "אלסקה" בכל הגדלים ותאריכי התפוגה. המוצרים הוכנסו לישראל משטחי הרשות הפלסטינית ללא אישורים, ותנאי ייצורם ובטיחותם אינם ידועים. המוצר מיוצר על ידי חברת עין אסיה למים מינרליים. הציבור מתבקש לרכוש מוצרי מזון ומשקאות ממקורות מורשים בלבד. הממצא נחשף במהלך פעילות פיקוח שגרתית של מפקחי שירות המזון במחוז צפון.יוסי נכטיגל