אישה בת 75 פונתה במצב בינוני עם מכת חום בתל אביב

ההודעה באה על רקע המאבק שמנהל ארגון הפעילים יד לאחים נגד המוזיאון לנוכח סירובה של ההנהלה להסיר את המיצגים הפוגעים בקדושי ישראל | יד לאחים מברכים את הנציג החרדי על צעדו האמיץ ומודיעים על המשך המאבק

בשיתוף יד לאחים