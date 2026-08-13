דרמה: הנציג החרדי במוזיאון "אנו" הודיע על התפטרותו

בכל שנה מחדש, ראש חודש אלול הוא זמן מרגש של התחדשות והתחלה | אבל לא אצל כולם היום הזה הוא חגיגה, ישנם מאות ואלפי בחורים מבוגרים שחצו את השנה השישית ומעלה בישיבה, הם מרגישים זרים בנחלתם, בודדים בחברתם ואינם מבינים למה נגזר עליהם העינוי הזה | כמי שהיה שם והתחתן בגיל מבוגר - יש לי כמה מילים לומר לכם | טור לתחילת זמן אלול (עולם הישיבות)

שמאי צוק