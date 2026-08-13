תקיפה ישראלית בח'אן יונס: הרוג ופצועים

מבזקים נוספים
מערב פרוע באשדוד: הצמידו חומר נפץ לרכב - וכמעט חיסלו את האדם הלא-נכון
פרקליטות המדינה הגישה לבית המשפט המחוזי בבאר שבע שני כתבי אישום נגד מתן ארביב בן 29 מחדרה, אביתר זרח יעקובי בן 34 מראש העין ונתאי לגאמי בן 22 מאלעד | כתבי האישום מייחסים לשלושה מעורבות בניסיון לרצוח אדם באמצעות מטען חבלה שהוצמד לרכבו בעיר אשדוד |כך בוצע ניסיון הרצח שלב אחר שלב (משטרה)כיכר השבת
הזדמנות אחרונה: כך תצליחו לצפות במופע המטאורים שצפוי הלילה
מופע מטאורים נדיר צפוי להאיר את שמי הלילה, הערב זו תהיה ההזדמנות אחרונה לחזות במראה המרהיב | כל הפרטים על התופעה - ואל תשכחו לברך "עושה מעשה בראשית" (חדשות)כיכר השבת
דרמה: הנציג החרדי במוזיאון "אנו" הודיע על התפטרותו
ההודעה באה על רקע המאבק שמנהל ארגון הפעילים יד לאחים נגד המוזיאון לנוכח סירובה של ההנהלה להסיר את המיצגים הפוגעים בקדושי ישראל | יד לאחים מברכים את הנציג החרדי על צעדו האמיץ ומודיעים על המשך המאבקבשיתוף יד לאחים
אישה בת 75 פונתה במצב בינוני עם מכת חום בתל אביב
אישה בת 75 נמצאה מעורפלת הכרה ברחוב קהילת אודסה בתל אביב עם סימני מכת חום וכוויות. צוותי מד"א העניקו לה טיפול רפואי במקום ופינו אותה לבית החולים איכילוב במצב בינוני. האירוע התרחש בשעה 12:16.קובי רוזן
משרד הבריאות מזהיר: אסור לצרוך מים מינרליים מסוג "אלסקה"
משרד הבריאות מזהיר את הציבור שלא לצרוך את מוצרי המים המינרליים של המותג "אלסקה" בכל הגדלים ותאריכי התפוגה. המוצרים הוכנסו לישראל משטחי הרשות הפלסטינית ללא אישורים, ותנאי ייצורם ובטיחותם אינם ידועים. המוצר מיוצר על ידי חברת עין אסיה למים מינרליים. הציבור מתבקש לרכוש מוצרי מזון ומשקאות ממקורות מורשים בלבד. הממצא נחשף במהלך פעילות פיקוח שגרתית של מפקחי שירות המזון במחוז צפון.יוסי נכטיגל
פצצה פקיסטנית וכסף סעודי | המבחן הסורי הקריטי של צה"ל בגולן
חתימת הסכם אזורי בין סעודיה, פקיסטן וסוריה מכניסה את המשטר בדמשק לברית צבאית חדשה | המהלך המפתיע מעניק למדינה השכנה משאבי ענק, אך מציב את צה"ל במבחן ביטחוני קריטי לאורך גבול רמת הגולן (גיאופוליטיקה)יהודה גליקמן
האם קבר שמואל הנביא נמצא דרומית לבית לחם - ולא בנבי סמואל? | המכתב שנחשף
קבר שמואל הנביא מזוהה מזה מאות שנים באתר נבי סמואל צפונית לירושלים, ואחד מרבותינו שעלה למקום והעיד על כך, היה רבנו עובדיה מברטנורא | ברם, יש רבנים ששללו את מיקום קבר שמואל הנביא בנבי סמואל | כעת נחשף מכתב הגה"ק רבי צבי הירש הארקער זצ"ל אודות מיקום קבר שמואל הנביא (היסטוריה)ישראל שפירא
יש לך תפקיד: אליך, הבחור המבוגר שחוזר בבאסה לעוד שנה בישיבה | טור לתחילת 'זמן אלול'
בכל שנה מחדש, ראש חודש אלול הוא זמן מרגש של התחדשות והתחלה | אבל לא אצל כולם היום הזה הוא חגיגה, ישנם מאות ואלפי בחורים מבוגרים שחצו את השנה השישית ומעלה בישיבה, הם מרגישים זרים בנחלתם, בודדים בחברתם ואינם מבינים למה נגזר עליהם העינוי הזה | כמי שהיה שם והתחתן בגיל מבוגר - יש לי כמה מילים לומר לכם | טור לתחילת זמן אלול (עולם הישיבות)שמאי צוק