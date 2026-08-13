הרבה לפני האקזיטים וההון, שר הכלכלה ניר ברקת מצא את עצמו שוטף מדרגות בדירה צפופה כדי לשרוד את החודש | בריאיון אישי בפודקאסט 'כיכר FM' בהגשת אלי גוטהלף, הוא פותח הכל בלי פילטרים: הטראומה בלבנון שכמעט עלתה בחייו, המחיר המשפחתי שגרם לו ולאשתו לבכות יחד, הקשר המיוחד עם הרב מרדכי אליהו זצ"ל, ההתמודדות עם הלעג, והזעם על ערוץ 12 | צפו (כיכר FM)

אלי גוטהלף