עיתונאי רויטרס גראם סלאטרי מספר בכתבה שלב אחר שלב איך נראתה הטיסה עליה אמור היה להיות נשיא ארה"ב | לפי העיתונאי, במשך כל הטיסה וגם אחר כך, העיתונאים לא ידעו כלל שהנשיא לא טס איתם | והיה גם רגע אחד שפתאום הכל נראה חשוד ומבוים (חדשות)

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