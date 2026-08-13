המוסד משתתף בחיפושים אחר מלי וליאל יהלומי

מבזקים נוספים
עימותים במאה שערים: חטף דגל פלסטין מצעדת נטורי קרתא - והותקף
במהלך צעדה של אנשי נטורי קרתא בשכונת מאה שערים בירושלים, רוכב רייזר שעבר במקום חטף דגל פלסטין מידיו של אחד המשתתפים והמשיך בנסיעה • בתגובה התפתח עימות והרוכב הותקף • בהמשך תועד כשהוא שורף את הדגל (בארץ)קובי ישראל
"זה שקר! הכל שקר וכזב!״: השר ניר ברקת עולה למתקפה קשה נגד חדשות 12
הרבה לפני האקזיטים וההון, שר הכלכלה ניר ברקת מצא את עצמו שוטף מדרגות בדירה צפופה כדי לשרוד את החודש | בריאיון אישי בפודקאסט 'כיכר FM' בהגשת אלי גוטהלף, הוא פותח הכל בלי פילטרים: הטראומה בלבנון שכמעט עלתה בחייו, המחיר המשפחתי שגרם לו ולאשתו לבכות יחד, הקשר המיוחד עם הרב מרדכי אליהו זצ"ל, ההתמודדות עם הלעג, והזעם על ערוץ 12 | צפו (כיכר FM)אלי גוטהלף
תקיפה ישראלית בדרום עיר עזה - ג'יפ נפגע
ערוצים עזתיים מדווחים על תקיפת כטב"מ ישראלי בשלושה טילים על ג'יפ בשכונת שיח' עג'לין בדרום עיר עזה. אין פרטים על נפגעים בשלב זה.קובי אטינגר
העיתונאי שהיה על "מטוס הקייטרינג" מספר הכל: "כבר בהתחלה - משהו היה חשוד"
עיתונאי רויטרס גראם סלאטרי מספר בכתבה שלב אחר שלב איך נראתה הטיסה עליה אמור היה להיות נשיא ארה"ב | לפי העיתונאי, במשך כל הטיסה וגם אחר כך, העיתונאים לא ידעו כלל שהנשיא לא טס איתם | והיה גם רגע אחד שפתאום הכל נראה חשוד ומבוים (חדשות)כיכר השבת
נערה בת 17 נפגעה קשה מרכב בעת רכיבה על קורקינט חשמלי בתל אביב
נערה בת 17 נפגעה במצב קשה ויציב מרכב בעת שרכבה על קורקינט חשמלי ברחוב בני אפרים בתל אביב. האירוע התרחש בשעה 15:59. צוותי מד"א העניקו לה טיפול רפואי במקום ופינו אותה לבית החולים איכילוv עם חבלות בראש ובבטן.קובי רוזן
קריאה להחזרת נשיקות מרנג בגלל אלרגנים שהושמטו מהסימון
היבואן ווי.אי.אל.איי גלובל מבצע החזרה יזומה של נשיקות מרנג בטעם וניל בתוספת סוכריות צבעוניות וציפוי חלבי (25 גרם, ברקוד 8680902036424). ההחזרה נעשית לאחר שנמצא כי סימון האלרגנים על המוצר אינו תואם את הרכבו והושמטו האלרגנים חלב וסויה. המוצר יוצר בטורקיה על ידי ביטאט דיס טיקראת לימיטד. צרכנים אלרגיים לחלב וסויה מתבקשים שלא לצרוך את המוצר. ההחזרה מתבצעת בתיאום עם שירות המזון במשרד הבריאות. לפניות: 054-6508771.יוסי נכטיגל
סולברג הורה לנתניהו למחוק סרטון מקניון מלחה בגלל השתתפות ילדים
יושב ראש ועדת הבחירות, השופט יצחק עמית סולברג, הורה לראש הממשלה בנימין נתניהו למחוק מכל הרשתות החברתיות סרטון שפורסם השבוע מקניון מלחה. ההחלטה התקבלה בשל השתתפות ילדים בסרטון, שהוגדר כ"תעמולת בחירות".כיכר השבת
צה"ל תקף מפקד פלוגה בחמאס שתכנן מתווי טרור בחאן יונס
צה"ל תקף היום מהאוויר מפקד פלוגה מהזרוע הצבאית של חמאס במרחב חאן יונס. המחבל תכנן להוציא לפועל מתווי טרור נגד כוחות צה"ל הפועלים ברצועת עזה, והותקף לצורך הסרת האיום על הכוחות. כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי.ב. ניסני