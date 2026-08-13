מבזקים נוספים
"ראש לרצפה!": המרדף הסוער בשכונה הירושלמית אחרי הפלסטיני | צפו
תיעוד דרמטי ממצלמת הקסדה של שוטר בירושלים מציג מרדף סוער ברחובות: רוכב קטנוע ללא רישיון פתח במנוסה מסוכנת כשהוא מרכיב אדם נוסף, ואף החליק בעיקול. לאחר שהקטנוע קרס, השוטר פרק מאופנועו ופתח במרדף רגלי נחוש ברחובות השכונה, עד שהשיג את החשוד והשתלט עליו על הרצפה | צפו (בארץ)קובי רוזן
פיג׳מה ארוכה ואלפי שקלים פיקדון: ההנחיות החדשות שמסעירות את ישיבת בית מאיר
לקראת זמן אלול הוחמרו הנהלים בישיבת ׳בית מאיר׳: על הבחורים נאסר להסתובב בפנימייה בפיג׳מה קצרה | במקביל, קבוצת בחורים שנחשדו בהחזקת מכשירים שאינם מאושרים נדרשו להפקיד סכומים של אלפי שקלים כתנאי לחזרתם לישיבה | וגם: החלונות בפנימייה שנחסמו בבלוקים (עולם הישיבות)קובי ישראל
כמעט שבוע של היעלמות וחרושת שמועות | פרטים חדשים על נסיעת האם ובתה, והדיווח - המוסד מעורב
החיפושים אחר מלי וליאל יהלומי נמשכים כבר כמעט שישה ימים כשכולם מצפים לבשורות טובות | דיווח: המוסד הישראלי מעורב בפעולות האיתור | אחיה של האם סיפק פרטים חדשים על נסיעת השתיים. לדבריו, בריאיון ל-Ynet, הטיול אורגן כהפתעה לאם ולא היה לה זמן להיערך אליו: "הייתה לה עצמאות כלכלית" (בעולם)דניאל הרץ
עימותים במאה שערים: חטף דגל פלסטין מצעדת נטורי קרתא - והותקף
במהלך צעדה של אנשי נטורי קרתא בשכונת מאה שערים בירושלים, רוכב רייזר שעבר במקום חטף דגל פלסטין מידיו של אחד המשתתפים והמשיך בנסיעה • בתגובה התפתח עימות והרוכב הותקף • בהמשך תועד כשהוא שורף את הדגל (בארץ)קובי ישראל
"זה שקר! הכל שקר וכזב!״: השר ניר ברקת עולה למתקפה קשה נגד חדשות 12
הרבה לפני האקזיטים וההון, שר הכלכלה ניר ברקת מצא את עצמו שוטף מדרגות בדירה צפופה כדי לשרוד את החודש | בריאיון אישי בפודקאסט 'כיכר FM' בהגשת אלי גוטהלף, הוא פותח הכל בלי פילטרים: הטראומה בלבנון שכמעט עלתה בחייו, המחיר המשפחתי שגרם לו ולאשתו לבכות יחד, הקשר המיוחד עם הרב מרדכי אליהו זצ"ל, ההתמודדות עם הלעג, והזעם על ערוץ 12 | צפו (כיכר FM)אלי גוטהלף
תקיפה ישראלית בדרום עיר עזה - ג'יפ נפגע
ערוצים עזתיים מדווחים על תקיפת כטב"מ ישראלי בשלושה טילים על ג'יפ בשכונת שיח' עג'לין בדרום עיר עזה. אין פרטים על נפגעים בשלב זה.קובי אטינגר
העיתונאי שהיה על "מטוס הקייטרינג" מספר הכל: "כבר בהתחלה - משהו היה חשוד"
עיתונאי רויטרס גראם סלאטרי מספר בכתבה שלב אחר שלב איך נראתה הטיסה עליה אמור היה להיות נשיא ארה"ב | לפי העיתונאי, במשך כל הטיסה וגם אחר כך, העיתונאים לא ידעו כלל שהנשיא לא טס איתם | והיה גם רגע אחד שפתאום הכל נראה חשוד ומבוים (חדשות)כיכר השבת