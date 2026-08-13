שני פצועים בתאונת דרכים בין שני רכבים בבאר שבע

מבזקים נוספים
הנה הם באים, גדודים גדודים של לוחמים מזהירים - נרדפים על צווארם, בגזירות ומעצרים | מעייריב
ראש חודש אלול - עשרות אלפי בחורי הישיבות שבים לספסל הלימודים. ב-18 בתים מחורזים, איצלה כץ בשיר הלל ללומדי התורה נזר הבריאה • "הנה הם באים, קבוצות של חברים, נרדפים על צווארם, בגזירות ומעצרים" (מעייריב)איצלה כץ
ארבע קופות החולים בישראל חוברות יחד בוועידה הרפואית השנתית של "חסד בישראל"
כללית, מכבי, מאוחדת ולאומית ישתתפו בוועידה הרפואית השנתית של "חסד בישראל" שתתקיים השנה בעז"ה ליד המרכז הרפואי של אוניברסיטת אריאל • שיתוף הפעולה בין ארבע קופות החולים, המרכזים הרפואיים וארגוני החסד והרפואה, המתקיים לאורך כל ימות השנה במסגרת קהילת "חסד בישראל", יקבל ביטוי גם בוועידה השנתית • נשיא אוניברסיטת אריאל, פרופ' אהוד גרוסמן, יפתח את הוועידה ויישא דברים במושב הפתיחה • ההרשמה לוועידה נפתחת בימים אלה (בארץ)כיכר השבת
רוחות של התעלות | האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג נחת בישראל לביקור הוד • צפו
התרגשות בקרב מאות צאנז קלויזנבורג עם נחיתתו בארץ הקודש של מורם ורבם, האדמו"ר הנערץ • הרבי ישבות השבת בעיר הקודש צפת במתחם ענק שהוכשר במיוחד, ויפקוד את קברי הצדיקים ברחבי הארץ • שוקי לרר מגיש תיעוד מיוחד מהגעת האדמו"ר, מהירידה מכבש המטוס ועד לקבלת הפנים בטרקלין פתאל (חסידים)חיים רוזנבוים
בגלל "שיקולים ביטחוניים": הטיסה הנחשקת שאל על נאלצה לבטל
חברת התעופה אל על הודיעה על ביטול דרמטי של פתיחת הקו הישיר החדש להאנוי, שתוכנן להתחיל לפעול בחודש אוקטובר הקרוב, בעקבות הודעת גורמי הביטחון הכפופים להנחיות השב"כ | בחברה ציינו כי ההחלטה התקבלה לאחר שכבר הושלמה ההיערכות התפעולית והושקעו משאבים אדירים (תעופה)כיכר השבת
כאב בטן ובחילות: ארדן מסתער על הראש של בנט בסרטון הומוריסטי | צפו
מפלגת 'האחדות' פרסמה סרטון פרסומת בסגנון תרופות • ארדן מציע 'תרופה' למצביעי בנט שסובלים מהאיחוד עם לפיד | המתקפה לא פוסחת גם על הליכוד (פוליטי מדיני)כיכר השבת
ג'ארד קושנר: הפתענו את העולם פעם אחת, נוכל לעשות זאת שוב
אדריכל הסכמי אברהם מפרסם הצהרה מפורטת ורצופה רמזים • קורא להנהגה להשתחרר מקונספציות ישנות | "עם המנהיגות הנכונה נוכל להפתיע שוב" (בעולם)יוסי נכטיגל
פיצוץ במפעל תחמושת באיטליה דרומית לרומא
פיצוץ עז אירע במפעל התחמושת KNDS Ammo Italy בקולפרו, דרומית לרומא. הפיצוץ התרחש בחלק המפעל האחראי על דחיסת אבק שריפה. אין פרטים על נפגעים בשלב זה.קובי אטינגר
"ראש לרצפה!": המרדף הסוער בשכונה הירושלמית אחרי הפלסטיני | צפו
תיעוד דרמטי ממצלמת הקסדה של שוטר בירושלים מציג מרדף סוער ברחובות: רוכב קטנוע ללא רישיון פתח במנוסה מסוכנת כשהוא מרכיב אדם נוסף, ואף החליק בעיקול. לאחר שהקטנוע קרס, השוטר פרק מאופנועו ופתח במרדף רגלי נחוש ברחובות השכונה, עד שהשיג את החשוד והשתלט עליו על הרצפה | צפו (בארץ)קובי רוזן