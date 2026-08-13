ג'ארד קושנר, אדריכל הסכמי אברהם, טען כי המזרח התיכון נמצא שוב בנקודת מפנה עם הזדמנויות פורצות דרך. "לפני שש שנים, הנשיא טראמפ השיק את הסכמי אברהם ופתח פרק חדש של שלום, שותפות ושגשוג במזרח התיכון. רבים אמרו שזה בלתי אפשרי" אמר. קושנר הוסיף: "הפתענו את העולם פעם אחת. עם המנהיגות, המיקוד, הסבלנות והאומץ הנכונים, אני מאמין שאנחנו יכולים לעשות זאת שוב".

כיכר השבת