קושנר: המזרח התיכון בנקודת מפנה עם הזדמנויות פורצות דרך

מבזקים נוספים
נחשף: נתניהו תועד בלימוזינה המשוריינת החדשה, צפוף לשבת בתוכה
מדינת ישראל הצטיידה לאחרונה ב-8 לימוזינות משוריינות חדישות שהגיעו לארץ לאחר עיכוב ממושך ועלות כל אחד מהם מוערכת בלפחות שלושה מיליון שקלים| הרכבים כוללים התאמות מיגון ייחודיות שנבנו לפי דרישות אבטחה ישראליות למענה מול איומי טרור מתקדמים – לצד אבזור יוקרתי במיוחד | נתניהו כבר תועד באחד מהם. צפו (בארץ)יוני גבאי
"שום מסלול ושום צבא" | הוראת הקודש הנוקבת של האדמו"ר מויז'ניץ בעניין הגיוס
אלפי חסידי ויז'ניץ התכנסו השבוע בהיכל בית המדרש הגדול של חסידות גור בירושלים לעצרת תפילה וזעקה על גזירת הגיוס • הגה"צ אב"ד ויז'ניץ הביא את דבר קודשו של אביו, האדמו"ר מויז'ניץ בהוראה חד-משמעית: לא להתגייס לשום מסלול • צפו בתיעוד ענק מהופעתו האדמו"ר מגור ועד לסיום המעמד (חסידים)חיים רוזנבוים
מינוי דרמטי בישיבת אור שמואל: "הממשיך" ימסור שיעור יומי
הגאון רבי שמואל שילר, בנו של ראש הישיבה הגר"נ שילר, מונה לכהן כר"מ מהמניין. הוא ימסור את השיעור היומי בעיון לתלמידי שיעור ב' - שלראשונה פוצל ל-2 חלקים בשל הגידול במספר תלמידי הישיבה (עולם הישיבות)מיקי ברון
שני פצועים בתאונה בין מספר רכבים בכביש 90 סמוך לצומת מנוחה
גבר בן 46 וילד בן 10 נפצעו בתאונת דרכים בין מספר כלי רכב בכביש 90 סמוך לצומת מנוחה. הגבר פונה במסוק לבית החולים סורוקה במצב בינוני עם חבלות בגפיים ובגב, והילד פונה באמבולנס במצב קל. התאונה אירעה בשעה 18:10.קובי רוזן
חוזרים לבסיסים | הרגעים המרגשים של פתיחת 'זמן אלול' בעיר התורה • קליפ
כמיטב המסורת, הצלם אלעזר פיינשטיין יצא לרחובותיה השוקקים של עיר התורה והחסידות בני ברק ביומו הראשון של 'זמן אלול' • צפו במראות הקודש והטהרה, הבחורים הממהרים להיכלי הישיבות, האחים הקטנים שמביטים בהערצה וההורים שנפרדים בדמעות של התרגשות • קליפ מרגש שאסור לפספס (עולם הישיבות)חיים רוזנבוים
מחזה נדיר בסקולען: האדמו"רים ויתרו על כיסא הכבוד לטובת הגיס • צפו בגלריה
האחים האדמו"רים מסקולען לייקווד וירושלים ערכו השבוע יחדיו את סעודת הילולת זקנם, האדמו"ר בעל ה'נועם אליעזר' מסקולען זי"ע • אולם, אף אחד מהאדמו"רים לא ישב במרכז השולחן. מי כן תפס את כיסא הכבוד? (חסידים)חיים רוזנבוים
הנה הם באים, גדודים גדודים של לוחמים מזהירים - נרדפים על צווארם, בגזירות ומעצרים | מעייריב
ראש חודש אלול - עשרות אלפי בחורי הישיבות שבים לספסל הלימודים. ב-18 בתים מחורזים, איצלה כץ בשיר הלל ללומדי התורה נזר הבריאה • "הנה הם באים, קבוצות של חברים, נרדפים על צווארם, בגזירות ומעצרים" (מעייריב)איצלה כץ
ארבע קופות החולים בישראל חוברות יחד בוועידה הרפואית השנתית של "חסד בישראל"
כללית, מכבי, מאוחדת ולאומית ישתתפו בוועידה הרפואית השנתית של "חסד בישראל" שתתקיים השנה בעז"ה ליד המרכז הרפואי של אוניברסיטת אריאל • שיתוף הפעולה בין ארבע קופות החולים, המרכזים הרפואיים וארגוני החסד והרפואה, המתקיים לאורך כל ימות השנה במסגרת קהילת "חסד בישראל", יקבל ביטוי גם בוועידה השנתית • נשיא אוניברסיטת אריאל, פרופ' אהוד גרוסמן, יפתח את הוועידה ויישא דברים במושב הפתיחה • ההרשמה לוועידה נפתחת בימים אלה (בארץ)כיכר השבת