קושנר: המזרח התיכון בנקודת מפנה עם הזדמנויות פורצות דרך

כללית, מכבי, מאוחדת ולאומית ישתתפו בוועידה הרפואית השנתית של "חסד בישראל" שתתקיים השנה בעז"ה ליד המרכז הרפואי של אוניברסיטת אריאל • שיתוף הפעולה בין ארבע קופות החולים, המרכזים הרפואיים וארגוני החסד והרפואה, המתקיים לאורך כל ימות השנה במסגרת קהילת "חסד בישראל", יקבל ביטוי גם בוועידה השנתית • נשיא אוניברסיטת אריאל, פרופ' אהוד גרוסמן, יפתח את הוועידה ויישא דברים במושב הפתיחה • ההרשמה לוועידה נפתחת בימים אלה (בארץ)

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