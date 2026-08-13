מינוי דרמטי בישיבת אור שמואל: "הממשיך" ימסור שיעור יומי

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העיתונאי שנקלע לעימות אלים | 'זופניק בכיכר' עם כל התמונות, הנייעס והחשיפות של השבוע
הח"כ שהזמין לשמחה רק ח"כים חרדים | ראש הישיבה בחוף הים | כשגפני החמיא לישי כהן | הגבס של עבדו איננו | מגש הפירות מדרעי לראשון לציון | טופז לוק וישראל כהן מסתודדים עם יעקב ברדוגו | מאחורי הקלעים באירוע של האיחוד לבני הישיבות | טוקר והגלימה של מרן | הזמר שהתהפך עם אופנוע ים | שמוליק סוכות מתחדש | פיני איינהורן מדבר על המחלה | מוטי כהן בשירי רגש בברית לבנו | עקיבא שר בכנרת | שולי רנד בקיסריה | האדמו"ר ששר עם בנצי שטיין | מלכיאלי שר עם שוקי סלומון | פריד בחיבוק לבן גביר | מי כיבה את החשמל למקלב? | הח"כ שניצל בתאונה | איפה ראינו את ליצמן? | תפילת הדרך בקשר הצה"לי | יואלי דיקמן מתברך | חמש הכתבות הנצפות השבוע ב'כיכר' ועוד... • כל התמונות, הנייעס והסיפורים הלוהטים של השבוע • מזפנק: איציק אוחנה (זופניק)זופניק
נחשף: נתניהו תועד בלימוזינה המשוריינת החדשה, צפוף לשבת בתוכה
מדינת ישראל הצטיידה לאחרונה ב-8 לימוזינות משוריינות חדישות שהגיעו לארץ לאחר עיכוב ממושך ועלות כל אחד מהם מוערכת בלפחות שלושה מיליון שקלים| הרכבים כוללים התאמות מיגון ייחודיות שנבנו לפי דרישות אבטחה ישראליות למענה מול איומי טרור מתקדמים – לצד אבזור יוקרתי במיוחד | נתניהו כבר תועד באחד מהם. צפו (בארץ)יוני גבאי
"שום מסלול ושום צבא" | הוראת הקודש הנוקבת של האדמו"ר מויז'ניץ בעניין הגיוס
אלפי חסידי ויז'ניץ התכנסו השבוע בהיכל בית המדרש הגדול של חסידות גור בירושלים לעצרת תפילה וזעקה על גזירת הגיוס • הגה"צ אב"ד ויז'ניץ הביא את דבר קודשו של אביו, האדמו"ר מויז'ניץ בהוראה חד-משמעית: לא להתגייס לשום מסלול • צפו בתיעוד ענק מהופעתו האדמו"ר מגור ועד לסיום המעמד (חסידים)חיים רוזנבוים
שני פצועים בתאונה בין מספר רכבים בכביש 90 סמוך לצומת מנוחה
גבר בן 46 וילד בן 10 נפצעו בתאונת דרכים בין מספר כלי רכב בכביש 90 סמוך לצומת מנוחה. הגבר פונה במסוק לבית החולים סורוקה במצב בינוני עם חבלות בגפיים ובגב, והילד פונה באמבולנס במצב קל. התאונה אירעה בשעה 18:10.קובי רוזן
קושנר: המזרח התיכון בנקודת מפנה עם הזדמנויות פורצות דרך
ג'ארד קושנר, אדריכל הסכמי אברהם, טען כי המזרח התיכון נמצא שוב בנקודת מפנה עם הזדמנויות פורצות דרך. "לפני שש שנים, הנשיא טראמפ השיק את הסכמי אברהם ופתח פרק חדש של שלום, שותפות ושגשוג במזרח התיכון. רבים אמרו שזה בלתי אפשרי" אמר. קושנר הוסיף: "הפתענו את העולם פעם אחת. עם המנהיגות, המיקוד, הסבלנות והאומץ הנכונים, אני מאמין שאנחנו יכולים לעשות זאת שוב".כיכר השבת
חוזרים לבסיסים | הרגעים המרגשים של פתיחת 'זמן אלול' בעיר התורה • קליפ
כמיטב המסורת, הצלם אלעזר פיינשטיין יצא לרחובותיה השוקקים של עיר התורה והחסידות בני ברק ביומו הראשון של 'זמן אלול' • צפו במראות הקודש והטהרה, הבחורים הממהרים להיכלי הישיבות, האחים הקטנים שמביטים בהערצה וההורים שנפרדים בדמעות של התרגשות • קליפ מרגש שאסור לפספס (עולם הישיבות)חיים רוזנבוים
מחזה נדיר בסקולען: האדמו"רים ויתרו על כיסא הכבוד לטובת הגיס • צפו בגלריה
האחים האדמו"רים מסקולען לייקווד וירושלים ערכו השבוע יחדיו את סעודת הילולת זקנם, האדמו"ר בעל ה'נועם אליעזר' מסקולען זי"ע • אולם, אף אחד מהאדמו"רים לא ישב במרכז השולחן. מי כן תפס את כיסא הכבוד? (חסידים)חיים רוזנבוים
הנה הם באים, גדודים גדודים של לוחמים מזהירים - נרדפים על צווארם, בגזירות ומעצרים | מעייריב
ראש חודש אלול - עשרות אלפי בחורי הישיבות שבים לספסל הלימודים. ב-18 בתים מחורזים, איצלה כץ בשיר הלל ללומדי התורה נזר הבריאה • "הנה הם באים, קבוצות של חברים, נרדפים על צווארם, בגזירות ומעצרים" (מעייריב)איצלה כץ