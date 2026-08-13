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מבזקכיכר השבת

קולומביה תקבל סיוע רק מארה"ב, ישראל, אקוודור ואל סלוודור

ממשלת קולומביה בראשות אבלרדו דה לה אספרייה הודיעה כי תקבל סיוע בעקבות רעידת האדמה רק מארבע מדינות: ארצות הברית, ישראל ובעלות בריתה, אקוודור ואל סלוודור.

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מבזקים נוספים

20:53

למרות צו הסגירה שקיבלו: כך נערכים בישיבה לפתוח את זמן אלול

הפלונטר סביב פתיחת זמן אלול בישיבת נר זרח שבמושב עוצם נמשך • למרות השיפוצים שבוצעו במתחם, כבאות והצלה טרם נתנו אישור לחזרת הבחורים ואף הבהירו כי אין להגיע למקום בשלב זה • ניסיונות שנעשו בימים האחרונים לשנות את ההחלטה לא צלחו • למרות זאת, המשגיח הגר״א קוזוקין הורה להיערך לפתיחת הזמן ביום ראשון בעוצם • הערב: מפגש פתיחה לבחורי שיעור א׳ בבני ברק (עולם הישיבות)

קובי ישראל
20:40

גוברת ההערכה: האם ובתה מלי וליאל יהלומי כבר לא נמצאות באוסטריה

כמעט שבוע חלף מאז שנעלמו מלי וליאל יהלומי בווינה, ובינתיים גוברת הערכה לפי דיווחים שהשתיים כבר לא נמצאות באוסטריה | המוסד הישראלי מעורב בפעולות האיתור | החקירה הועברה ליחידת ההונאה בלהב 433 (בעולם)

חזקי שטרן
20:20

כמעט אסון: ילד נלכד בתוך רכב נטוש בחום הכבד ולא הצליח לצאת

משלוחן מקומי הבחין בילד מזיע, מנסה לפתוח את דלתות הרכב ללא הצלחה | בשלב זה לא ברור כיצד נכנס הילד לרכב וכמה זמן שהה בתוכו. כך טרגדיה נוראית נמנעה בסיעתא דשמיא (בארץ)

קובי ישראל
20:09

250 ימים בלב ים: חיילי נושאת המטוסים האמריקנית מנסים לקפוץ למים

5,000 חיילים על USS לינקולן במשבר נפשי חמור • תנאי מחיה קשים ומחסור במוצרי היגיינה בסיסיים | בני משפחות דורשים תשובות מהפנטגון (בעולם)

כמישאל לוי
20:00

מפלצת הרחפנים של 'איחוד הצלה' נחשפת | והסיכום הדרמטי של עונת הקיץ • פרק הסיום של 'פרוייקט 0'

פרק הסיום של "פרוייקט 0" - המיזם הלאומי של 'כיכר השבת' | טכנולוגיית הרחפנים המטורפת של 'איחוד הצלה' בשמיים נחשפת לראשונה | הסיכום הדרמטי של עונת הקיץ | וגם, יריית הפתיחה לעונה 2 של הפרוייקט שמציל חיים - מהדרכים והקורקינטים, דרך בדיקות סרטן שמצילות חיים ועד לשבירת הסטיגמה על בריאות הנפש; הציווי "ונשמרתם" עובר לחזית הבאה • צפו (פרוייקט 0)

כיכר השבת
19:38

מול עיני חיילים: משאיות לחמאס ממשיכות לזרום | התוקף למעצר בית - הגיוני? • צפו

היעלמות האם ובתה: תפנית דרמטית בחקירה | הרב מקולומביה: מספר על הנס הגדול בתוך הכאוס הגדול | חיים רוטר בדרך למעצר בית בירושלים | רב קשיש הותקף ברובע היהודי ברומא | ליקוי חמה נדיר: אירופה נצבעה בחשיכה | מול רפיח: שיירות הסיוע ממשיכות לזרום | ותיעוד קיצוני - אחרי התחזית | צפו (היום בכיכר)

יוסי סרגובסקי
19:36

העיתונאי שנקלע לעימות אלים | 'זופניק בכיכר' עם כל התמונות, הנייעס והחשיפות של השבוע

הח"כ שהזמין לשמחה רק ח"כים חרדים | ראש הישיבה בחוף הים | כשגפני החמיא לישי כהן | הגבס של עבדו איננו | מגש הפירות מדרעי לראשון לציון | טופז לוק וישראל כהן מסתודדים עם יעקב ברדוגו | מאחורי הקלעים באירוע של האיחוד לבני הישיבות | טוקר והגלימה של מרן | הזמר שהתהפך עם אופנוע ים | שמוליק סוכות מתחדש | פיני איינהורן מדבר על המחלה | מוטי כהן בשירי רגש בברית לבנו | עקיבא שר בכנרת | שולי רנד בקיסריה | האדמו"ר ששר עם בנצי שטיין | מלכיאלי שר עם שוקי סלומון | פריד בחיבוק לבן גביר | מי כיבה את החשמל למקלב? | הח"כ שניצל בתאונה | איפה ראינו את ליצמן? | תפילת הדרך בקשר הצה"לי | יואלי דיקמן מתברך | חמש הכתבות הנצפות השבוע ב'כיכר' ועוד... • כל התמונות, הנייעס והסיפורים הלוהטים של השבוע • מזפנק: איציק אוחנה (זופניק)

זופניק
19:27

נחשף: נתניהו תועד בלימוזינה המשוריינת החדשה, צפוף לשבת בתוכה

מדינת ישראל הצטיידה לאחרונה ב-8 לימוזינות משוריינות חדישות שהגיעו לארץ לאחר עיכוב ממושך ועלות כל אחד מהם מוערכת בלפחות שלושה מיליון שקלים| הרכבים כוללים התאמות מיגון ייחודיות שנבנו לפי דרישות אבטחה ישראליות למענה מול איומי טרור מתקדמים – לצד אבזור יוקרתי במיוחד | נתניהו כבר תועד באחד מהם. צפו (בארץ)

יוני גבאי
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