למרות צו הסגירה שקיבלו: כך נערכים בישיבה לפתוח את זמן אלול

פרק הסיום של "פרוייקט 0" - המיזם הלאומי של 'כיכר השבת' | טכנולוגיית הרחפנים המטורפת של 'איחוד הצלה' בשמיים נחשפת לראשונה | הסיכום הדרמטי של עונת הקיץ | וגם, יריית הפתיחה לעונה 2 של הפרוייקט שמציל חיים - מהדרכים והקורקינטים, דרך בדיקות סרטן שמצילות חיים ועד לשבירת הסטיגמה על בריאות הנפש; הציווי "ונשמרתם" עובר לחזית הבאה • צפו (פרוייקט 0)

כיכר השבת