צה"ל חיסל מפקד חמאס שפשט לישראל ב-7 באוקטובר

מבזקים נוספים
התנאי של אבי מעוז לממשלה הבאה: פסקת התגברות עוד לפני ההשבעה
מפלגת ׳נעם לישראל׳ משיקה את קמפיין ״חופשי להיות יהודי״ ומציבה את תיקון מערכת המשפט במרכז • במפלגה דורשים פסקת התגברות עוד לפני השבעת הממשלה, צמצום תפקיד היועמ״ש ושינוי שיטת מינוי השופטיםקובי ישראל
6 פצועים קל בתאונה בין שני רכבים בכביש 90 סמוך לצומת קטורה
שישה אנשים נפצעו במצב קל בתאונת דרכים בין שני כלי רכב בכביש 90 סמוך לצומת קטורה. האירוע התרחש בשעה 19:38. צוותי מד"א העניקו טיפול רפואי במקום ומפנים את הפצועים לבית החולים יוספטל.קובי רוזן
למרות צו הסגירה שקיבלו: כך נערכים בישיבה לפתוח את זמן אלול
הפלונטר סביב פתיחת זמן אלול בישיבת נר זרח שבמושב עוצם נמשך • למרות השיפוצים שבוצעו במתחם, כבאות והצלה טרם נתנו אישור לחזרת הבחורים ואף הבהירו כי אין להגיע למקום בשלב זה • ניסיונות שנעשו בימים האחרונים לשנות את ההחלטה לא צלחו • למרות זאת, המשגיח הגר״א קוזוקין הורה להיערך לפתיחת הזמן ביום ראשון בעוצם • הערב: מפגש פתיחה לבחורי שיעור א׳ בבני ברק (עולם הישיבות)קובי ישראל
גוברת ההערכה: האם ובתה מלי וליאל יהלומי כבר לא נמצאות באוסטריה
כמעט שבוע חלף מאז שנעלמו מלי וליאל יהלומי בווינה, ובינתיים גוברת הערכה לפי דיווחים שהשתיים כבר לא נמצאות באוסטריה | המוסד הישראלי מעורב בפעולות האיתור | החקירה הועברה ליחידת ההונאה בלהב 433 (בעולם)חזקי שטרן
כמעט אסון: ילד נלכד בתוך רכב נטוש בחום הכבד ולא הצליח לצאת
משלוחן מקומי הבחין בילד מזיע, מנסה לפתוח את דלתות הרכב ללא הצלחה | בשלב זה לא ברור כיצד נכנס הילד לרכב וכמה זמן שהה בתוכו. כך טרגדיה נוראית נמנעה בסיעתא דשמיא (בארץ)קובי ישראל
250 ימים בלב ים: חיילי נושאת המטוסים האמריקנית מנסים לקפוץ למים
5,000 חיילים על USS לינקולן במשבר נפשי חמור • תנאי מחיה קשים ומחסור במוצרי היגיינה בסיסיים | בני משפחות דורשים תשובות מהפנטגון (בעולם)כמישאל לוי
קולומביה תקבל סיוע רק מארה"ב, ישראל, אקוודור ואל סלוודור
ממשלת קולומביה בראשות אבלרדו דה לה אספרייה הודיעה כי תקבל סיוע בעקבות רעידת האדמה רק מארבע מדינות: ארצות הברית, ישראל ובעלות בריתה, אקוודור ואל סלוודור.קובי אטינגר
מפלצת הרחפנים של 'איחוד הצלה' נחשפת | והסיכום הדרמטי של עונת הקיץ • פרק הסיום של 'פרוייקט 0'
פרק הסיום של "פרוייקט 0" - המיזם הלאומי של 'כיכר השבת' | טכנולוגיית הרחפנים המטורפת של 'איחוד הצלה' בשמיים נחשפת לראשונה | הסיכום הדרמטי של עונת הקיץ | וגם, יריית הפתיחה לעונה 2 של הפרוייקט שמציל חיים - מהדרכים והקורקינטים, דרך בדיקות סרטן שמצילות חיים ועד לשבירת הסטיגמה על בריאות הנפש; הציווי "ונשמרתם" עובר לחזית הבאה • צפו (פרוייקט 0)כיכר השבת