חרדה בכביש: נהג אוטובוס התמוטט בנסיעה ופונה במצב אנוש

הפלונטר סביב פתיחת זמן אלול בישיבת נר זרח שבמושב עוצם נמשך • למרות השיפוצים שבוצעו במתחם, כבאות והצלה טרם נתנו אישור לחזרת הבחורים ואף הבהירו כי אין להגיע למקום בשלב זה • ניסיונות שנעשו בימים האחרונים לשנות את ההחלטה לא צלחו • למרות זאת, המשגיח הגר״א קוזוקין הורה להיערך לפתיחת הזמן ביום ראשון בעוצם • הערב: מפגש פתיחה לבחורי שיעור א׳ בבני ברק (עולם הישיבות)

קובי ישראל