מבזקים נוספים
משלחת 'ברית רעים' של פיקוד העורף תמריא לקולומביה בעקבות רעידת האדמה
בעקבות רעידת האדמה בקולומביה ובהתאם להנחיית דרג מדיני, משלחת 'ברית רעים' של פיקוד העורף תמריא לקולומביה לסיוע הומניטרי.ב. ניסני
הווטו המסתורי: ריאד נגד קהיר בצל המלחמה באיראן
ריאד השקיעה מיליארדים בקהיר אך קיבלה תמיכה מינימלית בתימן ובמלחמה מול איראן • מקורות סעודיים חושפים: א-סיסי תלוי באיחוד האמירויות והצבא המצרי אינו אמין | הפער בין הגרסאות (גיאופוליטיקה)דוד הכהן וב. ניסני
חרדה בכביש: נהג אוטובוס התמוטט בנסיעה ופונה במצב אנוש
נהג כבן 50 איבד הכרה בנהיגה והתנגש ברכב פרטי • צוותי מד"א ביצעו החייאה ממושכת עם 8 שוקים חשמליים | פונה במצב אנוש לבית החולים (בארץ)בני סולומון
סוף פסוק: המחיר הכבד שישלם מי שכינה את ואטורי מושחת
השופט שטיין קבע כי 'מושחת' אינו דעה אלא קביעה עובדתית מבזה • בית המשפט המחוזי ביטל את החיוב המקורי אך העליון החזיר אותו במלואו | פסק דין חד-משמעי בפרשת לשון הרע (משפט)יוני גבאי ודניאל הרץ
התנאי של אבי מעוז לממשלה הבאה: פסקת התגברות עוד לפני ההשבעה
מפלגת ׳נעם לישראל׳ משיקה את קמפיין ״חופשי להיות יהודי״ ומציבה את תיקון מערכת המשפט במרכז • במפלגה דורשים פסקת התגברות עוד לפני השבעת הממשלה, צמצום תפקיד היועמ״ש ושינוי שיטת מינוי השופטיםקובי ישראל
6 פצועים קל בתאונה בין שני רכבים בכביש 90 סמוך לצומת קטורה
שישה אנשים נפצעו במצב קל בתאונת דרכים בין שני כלי רכב בכביש 90 סמוך לצומת קטורה. האירוע התרחש בשעה 19:38. צוותי מד"א העניקו טיפול רפואי במקום ומפנים את הפצועים לבית החולים יוספטל.קובי רוזן
צה"ל חיסל מפקד חמאס שפשט לישראל ב-7 באוקטובר
צה"ל ושב"כ חיסלו היום במרחב עיר עזה את המחבל ג'מאל מחמוד אבו כמיל, מפקד מחמאס שפשט לשטח ישראל בטבח ה-7 באוקטובר. המחבל קידם לאחרונה מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי ישראל, וחוסל מהאוויר להסרת האיום. כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי.ב. ניסני
למרות צו הסגירה שקיבלו: כך נערכים בישיבה לפתוח את זמן אלול
הפלונטר סביב פתיחת זמן אלול בישיבת נר זרח שבמושב עוצם נמשך • למרות השיפוצים שבוצעו במתחם, כבאות והצלה טרם נתנו אישור לחזרת הבחורים ואף הבהירו כי אין להגיע למקום בשלב זה • ניסיונות שנעשו בימים האחרונים לשנות את ההחלטה לא צלחו • למרות זאת, המשגיח הגר״א קוזוקין הורה להיערך לפתיחת הזמן ביום ראשון בעוצם • הערב: מפגש פתיחה לבחורי שיעור א׳ בבני ברק (עולם הישיבות)קובי ישראל