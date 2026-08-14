מבזקים נוספים
הצי האמריקני מכחיש: "אף מלח לא מת על נושאת המטוסים לינקולן"
פיקוד הצי האמריקני מפרסם הכחשה נחרצת לדיווחים על מותם של 7 מלחים • שיעור גיוס מחדש גבוה במיוחד של 84.4% | תגובה לדיווחים שקריים (בעולם)יוסי נכטיגל
דרמה בחברון: צעירה נחטפה על ידי משפחתה - והוחזרה בזכות מבצע בזק
צעירה בת 20 נלקחה בכוח ממסגרת מגורים בגוש דן • מבצע משולב של משטרה וצה"ל אתר את הרכב בחברון | הצעירה חולצה והמשפחה נעצרה (משטרה)כיכר השבת
תחזית חריגה: גשם, סופות רעמים וחשש לשיטפונות במהלך השבת
מזג אוויר חריג צפוי בימים הקרובים, עם גשם בחלקים נרחבים ברחבי הארץ, סופות רעמים ואפילו חשש משיטפונות | התחזית המלאה (בארץ)כיכר השבת
שריפה בדירה בחולון: 3 נפגעים, ילד בן 7 פונה לבית חולים
שריפה פרצה בדירה ברחוב חסדאי בחולון. צוותי כיבוי פעלו בזירה, וחובשי איחוד הצלה העניקו סיוע לשלושה נפגעים באורח קל. ילד כבן 7 פונה לטיפול רפואי בבית החולים.קובי רוזן
משלחת 'ברית רעים' של פיקוד העורף תמריא לקולומביה בעקבות רעידת האדמה
בעקבות רעידת האדמה בקולומביה ובהתאם להנחיית דרג מדיני, משלחת 'ברית רעים' של פיקוד העורף תמריא לקולומביה לסיוע הומניטרי.ב. ניסני
רוכב אופנוע בן 40 נפגע בינוני בתאונה בכביש 4 סמוך למחלף חולות
גבר כבן 40 נפגע במצב בינוני בתאונת דרכים בין אופנוע לרכב בכביש 4 סמוך למחלף חולות. האירוע התרחש בשעה 21:34. צוותי מד"א העניקו לו טיפול רפואי במקום ופינו אותו לבית החולים שמיר-אסף הרופא עם חבלת ראש.קובי רוזן
הווטו המסתורי: ריאד נגד קהיר בצל המלחמה באיראן
ריאד השקיעה מיליארדים בקהיר אך קיבלה תמיכה מינימלית בתימן ובמלחמה מול איראן • מקורות סעודיים חושפים: א-סיסי תלוי באיחוד האמירויות והצבא המצרי אינו אמין | הפער בין הגרסאות (גיאופוליטיקה)דוד הכהן וב. ניסני
חרדה בכביש: נהג אוטובוס התמוטט בנסיעה ופונה במצב אנוש
נהג כבן 50 איבד הכרה בנהיגה והתנגש ברכב פרטי • צוותי מד"א ביצעו החייאה ממושכת עם 8 שוקים חשמליים | פונה במצב אנוש לבית החולים (בארץ)בני סולומון