גבר כבן 40 נפגע במצב בינוני בתאונת דרכים בין אופנוע לרכב בכביש 4 סמוך למחלף חולות. האירוע התרחש בשעה 21:34. צוותי מד"א העניקו לו טיפול רפואי במקום ופינו אותו לבית החולים שמיר-אסף הרופא עם חבלת ראש.

קובי רוזן