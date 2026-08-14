הצי האמריקני מכחיש: "אף מלח לא מת על נושאת המטוסים לינקולן"

סגן הנשיא האמריקני מדרג את יעדי המלחמה בריאיון לפוקס ניוז: "להבטיח שאיראן לעולם לא תשיג נשק גרעיני" - רק במקום השני, אחרי הדאגה למחירי הנפט בארה"ב | ואנס הודה כי "האיראנים לא צפויים, הם לא מכבדים את ההתחייבויות שהם נתנו לנו" (בעולם)

יוסי נכטיגל