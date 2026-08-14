מבזקים נוספים
שעות לפני שבת, עומס חריג בנתב"ג: נוסעים תקועים בטיסות ללא מזוודות
דיווחים על עיכובים בעשרות טיסות בנמל התעופה • נוסעים ממתינים שעות על המטוסים כשהמזוודות לא מועמסות | האם מדובר בשביתת פתע? (תעופה)כיכר השבת
נתניהו התלוצץ, הבריטים נעלבו: "המדינה האסלאמית הראשונה עם גרעין"
ראש הממשלה הצית סערה בבריטניה באמירה על "רפובליקה אסלאמית" • פירס מורגן תקף בחריפות, ח"כ דבוש הזהיר מפגיעה בקשרים | נתניהו בכלל הסתמך על דברי סגן נשיא ארה"ב (פוליטי מדיני)יאיר טוקר
סגנו של טראמפ מבהיר את סדר העדיפויות: "מטרה ראשונה - נפט זול לאמריקנים, רק אחר כך איראן"
סגן הנשיא האמריקני מדרג את יעדי המלחמה בריאיון לפוקס ניוז: "להבטיח שאיראן לעולם לא תשיג נשק גרעיני" - רק במקום השני, אחרי הדאגה למחירי הנפט בארה"ב | ואנס הודה כי "האיראנים לא צפויים, הם לא מכבדים את ההתחייבויות שהם נתנו לנו" (בעולם)יוסי נכטיגל
הצי האמריקני מכחיש: "אף מלח לא מת על נושאת המטוסים לינקולן"
פיקוד הצי האמריקני מפרסם הכחשה נחרצת לדיווחים על מותם של 7 מלחים • שיעור גיוס מחדש גבוה במיוחד של 84.4% | תגובה לדיווחים שקריים (בעולם)יוסי נכטיגל
דרמה בחברון: צעירה נחטפה על ידי משפחתה - והוחזרה בזכות מבצע בזק
צעירה בת 20 נלקחה בכוח ממסגרת מגורים בגוש דן • מבצע משולב של משטרה וצה"ל אתר את הרכב בחברון | הצעירה חולצה והמשפחה נעצרה (משטרה)כיכר השבת
תחזית חריגה: גשם, סופות רעמים וחשש לשיטפונות במהלך השבת
מזג אוויר חריג צפוי בימים הקרובים, עם גשם בחלקים נרחבים ברחבי הארץ, סופות רעמים ואפילו חשש משיטפונות | התחזית המלאה (בארץ)כיכר השבת
שריפה בדירה בחולון: 3 נפגעים, ילד בן 7 פונה לבית חולים
שריפה פרצה בדירה ברחוב חסדאי בחולון. צוותי כיבוי פעלו בזירה, וחובשי איחוד הצלה העניקו סיוע לשלושה נפגעים באורח קל. ילד כבן 7 פונה לטיפול רפואי בבית החולים.קובי רוזן
תרגיל צבאי היום בבסיס המטה הכללי בתל אביב - צפויים ירי ופיצוצים
תרגיל צבאי ייערך היום (שישי) בשעות הבוקר בבסיס המטה הכללי בתל אביב. במהלך התרגיל צפויה תנועה ערה של כוחות ביטחון וכלי רכב, וכן יישמעו קולות ירי והדי פיצוצים באזור. התרגיל תוכנן מראש במסגרת תוכנית האימונים לשנת 2026 ואין חשש לאירוע ביטחוני.ב. ניסני