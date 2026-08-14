צעיר בן 20 נפצע בינוני באירוע אלימות בחולון

מבזקים נוספים
שעות לפני שבת, עומס חריג בנתב"ג: נוסעים תקועים בטיסות ללא מזוודות
דיווחים על עיכובים בעשרות טיסות בנמל התעופה • נוסעים ממתינים שעות על המטוסים כשהמזוודות לא מועמסות | האם מדובר בשביתת פתע? (תעופה)כיכר השבת
בריחה, פלילי או לאומני? "הנחת העבודה היא כי מלי וליאל יהלומי - בחיים"
"הכל נבדק, יש הרבה סימני שאלה", אומר גורם בכיר המעורב בחקירה, שעל פרטיה הוטל צו איסור פרסום | באוסטריה מעריכים כי הן מחוץ לגבולות המדינה (חדשות)כיכר השבת
נתניהו התלוצץ, הבריטים נעלבו: "המדינה האסלאמית הראשונה עם גרעין"
ראש הממשלה הצית סערה בבריטניה באמירה על "רפובליקה אסלאמית" • פירס מורגן תקף בחריפות, ח"כ דבוש הזהיר מפגיעה בקשרים | נתניהו בכלל הסתמך על דברי סגן נשיא ארה"ב (פוליטי מדיני)יאיר טוקר
סגנו של טראמפ מבהיר את סדר העדיפויות: "מטרה ראשונה - נפט זול לאמריקנים, רק אחר כך איראן"
סגן הנשיא האמריקני מדרג את יעדי המלחמה בריאיון לפוקס ניוז: "להבטיח שאיראן לעולם לא תשיג נשק גרעיני" - רק במקום השני, אחרי הדאגה למחירי הנפט בארה"ב | ואנס הודה כי "האיראנים לא צפויים, הם לא מכבדים את ההתחייבויות שהם נתנו לנו" (בעולם)יוסי נכטיגל
הצי האמריקני מכחיש: "אף מלח לא מת על נושאת המטוסים לינקולן"
פיקוד הצי האמריקני מפרסם הכחשה נחרצת לדיווחים על מותם של 7 מלחים • שיעור גיוס מחדש גבוה במיוחד של 84.4% | תגובה לדיווחים שקריים (בעולם)יוסי נכטיגל
דרמה בחברון: צעירה נחטפה על ידי משפחתה - והוחזרה בזכות מבצע בזק
צעירה בת 20 נלקחה בכוח ממסגרת מגורים בגוש דן • מבצע משולב של משטרה וצה"ל אתר את הרכב בחברון | הצעירה חולצה והמשפחה נעצרה (משטרה)כיכר השבת
תחזית חריגה: גשם, סופות רעמים וחשש לשיטפונות במהלך השבת
מזג אוויר חריג צפוי בימים הקרובים, עם גשם בחלקים נרחבים ברחבי הארץ, סופות רעמים ואפילו חשש משיטפונות | התחזית המלאה (בארץ)כיכר השבת
שריפה בדירה בחולון: 3 נפגעים, ילד בן 7 פונה לבית חולים
שריפה פרצה בדירה ברחוב חסדאי בחולון. צוותי כיבוי פעלו בזירה, וחובשי איחוד הצלה העניקו סיוע לשלושה נפגעים באורח קל. ילד כבן 7 פונה לטיפול רפואי בבית החולים.קובי רוזן