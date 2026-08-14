שר הביטחון ישראל כץ הנחה את צה"ל להכין תוכנית להעברת סמכויות האכיפה האזרחית למשטרה, בלי תיאום עם בן גביר • בעקבות סימני השאלה לגבי התנהלות הכוחות, צה"ל יפתח בתחקיר של אירועי קוסרה; מדוע המתינו 48 שעות? (חדשות)

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