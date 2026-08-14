משרד הבריאות מעדכן: תוצאות הבדיקה של החשוד שחזר מקונגו

מבזקים נוספים
מנהיג מפלגת הימין ניצח בבחירות את המתמודד שהתחפש לפח אשפה
מנהיג מפלגת הרפורמה הבריטית זכה ב-22,239 קולות במחוז קלקטון • יריבו המרכזי היה קומיקאי שהתחפש לפח אשפה וקיבל 9,455 קולות | הבחירות נערכו על רקע חקירות בחשד לתרומות בלתי חוקיות (בעולם)יוסי נכטיגל
ההתפרעויות בכפר הפלסטיני הובילו להחלטה חריגה של שר הביטחון - ללא תיאום עם השר לביטחון פנים
שר הביטחון ישראל כץ הנחה את צה"ל להכין תוכנית להעברת סמכויות האכיפה האזרחית למשטרה, בלי תיאום עם בן גביר • בעקבות סימני השאלה לגבי התנהלות הכוחות, צה"ל יפתח בתחקיר של אירועי קוסרה; מדוע המתינו 48 שעות? (חדשות)כיכר השבת
במקומות הקודשים ובבתי הרבנים; האדמו"ר מסקולען לייקווד בביקור הוד בישראל
האדמו"ר מסקולען לייקווד ערך בשבוע האחרון ביקור הוד בארה"ק לרגל שמחת לידת נכדיו התאומים למזל טוב | במהלך המסע פקד האדמו"ר את המקומות הקדושים בעיר הקודש ירושלים ובהרי הגליל, שם העתיר לתפילה עבור ישועת הכלל והפרט | כמו כן עלה האדמו"ר לביקורים בבתי אדמו"רים ורבנים והרחיב עמם בשיח צדיקים והתברך לקראת הימים הנוראים | גלריה (חסידים)חיים רוזנבוים
השוטרים בהלם: מצאו מצבור אמל"ח ב...ארגז חול של גן ילדים
שוטרי תחנת רהט ולוחמי משמר לאומי פשטו על מתחם מגורים • הנשק הוסתר בארגז חול בגן ילדים | חשוד בשנות ה-30 נעצר (משטרה)כיכר השבת
צה"ל מאשר: חוסל מפקד פלוגה בחמאס שהחזיק בשבעה חטופים
צה"ל אישר את חיסולו של מחמד בסאם משתהא, מפקד פלוגה בגדוד שאטי של חמאס, שהותקף בצפון רצועת עזה ב-30 ביולי. המחבל השתתף בטבח ה-7 באוקטובר והחזיק בשבי שבעה חטופים: צחי עידן ז"ל, רב"ט נועה מרציאנו ז"ל, זיו ברמן, עמרי מירן, אורי מגידיש, נעמה לוי ומתן אנגרסט. לפי צה"ל, המחבל ניסה לקדם מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי ישראל וחוסל להסרת האיום.ב. ניסני
פועל בן 47 נפצע בינוני בנפילה מגובה בנתיבות
פועל בן 47 נפצע במצב בינוני לאחר שנפל מגובה של כ-2 מטרים במהלך עבודתו ברחוב יהדות הונגריה בנתיבות. חובשים ופראמדיקים של מד"א העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים ברזילי עם חבלת גב. האירוע אירע בשעה 08:55.קובי רוזן
צה"ל חיסל מפקד חמאס שהשתתף בפשיטה והחזיק 7 חטופים בשבי
מחמד משתהא חוסל בתקיפה מדויקת בצפון הרצועה • החזיק בשבי 7 חטופים ישראלים | סגירת מעגל מול מחבל שפשט ב-7 באוקטובר (צבא וביטחון)ב. ניסני
שר הביטחון מורה לצה"ל להעביר סמכויות אכיפה אזרחיות ביו"ש למשטרה
שר הביטחון העביר הנחיה לצה"ל להכין תוכנית להעברת כלל סמכויות האכיפה בנושאים אזרחיים בקרב היישובים והאוכלוסייה הישראלית ביהודה ושומרון לידי משטרת ישראל. השר הבהיר: "תפקיד צה"ל הוא להילחם בטרור הפלסטיני ולהתמקד בהגנה על הגבולות והיישובים מול איומים. כל האחריות על אכיפת הנושאים האזרחיים והשלטת חוק וסדר תועבר לאחריות המשטרה".כיכר השבת