השוטרים בהלם: מצאו מצבור אמל"ח ב...ארגז חול של גן ילדים

שר הביטחון העביר הנחיה לצה"ל להכין תוכנית להעברת כלל סמכויות האכיפה בנושאים אזרחיים בקרב היישובים והאוכלוסייה הישראלית ביהודה ושומרון לידי משטרת ישראל. השר הבהיר: "תפקיד צה"ל הוא להילחם בטרור הפלסטיני ולהתמקד בהגנה על הגבולות והיישובים מול איומים. כל האחריות על אכיפת הנושאים האזרחיים והשלטת חוק וסדר תועבר לאחריות המשטרה".

כיכר השבת