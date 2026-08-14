14 שנים לאחר שהאדמו"ר מצאנז יסד את הקריה בטבריה – התרגשות עצומה עם תחילת הלימודים בגרעין המייסד של ישיבת צאנז בעיר | עשרות בחורים החלו את זמן אלול | המרא דאתרא הגה"צ רבי אברהם הלברשטאם נשא דברי חיזוק, והמנהל הרוחני הרה"ג ר' יצחק אייזיק פרנקל פתח את הזמן בעוז (עולם הישיבות)

חיים רוזנבוים