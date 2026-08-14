הבחור החסידי יצא ביום שני מטבריה לצפת - ומאז נעלמו עקבותיו

מבזקים נוספים
מטוס צבאי ישראלי עקף את ספרד בדרך לקולומביה בשל סירוב ספרדי
מקורות אוסינט מדווחים כי מטוס צבאי ישראלי עבר אתמול מעל מרוקו במקום מעל ספרד, בשל סירוב ספרדי לאפשר לו מעבר במרחב האווירי שלה. המטוס, ככל הנראה, שייך למשלחת "ברית רעים" שהמריאה לקולומביה בהובלת פיקוד העורף ובשיתוף משרד הביטחון ומשרד החוץ.קובי אטינגר
חבר הכנסת אלעזר שטרן מתפטר מהכנסת לאחר 11 שנים
חבר הכנסת אלעזר שטרן הודיע על כוונתו להתפטר מהכנסת לאחר 11 שנים כחבר כנסת מטעם יש עתיד. יאיר לפיד הודה לו על שנים של שותפות בעשייה למען המדינה ואיחל לו הצלחה בהמשך הדרך. שטרן כיהן כשר בממשלת השינוי והיה שותף להישגים רבים של המפלגה.כיכר השבת
פסגות של קדושה | צפו בגלריה מהאדמו"ר השרף מתקן ניצוצות בין ההרים בשווייץ
האדמו"ר השרף מלעלוב ניקלשבורג שוהה בימים אלו למנוחה בעיירת דאבוס שבשווייץ. שם הוא מתכונן ואוגר כוחות לקראת הימים הנוראים הבאים לקראתנו לשלום | במהלך היום יוצא האדמו"ר לשאוף אוויר צח ולתקן ניצוצות בהרים מתוך שרעפי קודש (חסידים)חיים רוזנבוים
ח"כ אלעזר שטרן עוזב את 'יש עתיד' ומתפטר מהכנסת; בדרך לאיזנקוט?
אלוף במיל׳ אלעזר שטרן הודיע על פרידה מ'יש עתיד' והתפטרות מהכנסת • לפיד: "היה שותף להישגים רבים ולהקמת ממשלת השינוי" (פוליטי)יוני גבאי
מרגש: החברים התגייסו והכניסו ספר תורה לע"נ ימנו זלקה, שנרצח בפיצרייה
חברי הסניף גייסו כ-90,000 ש"ח לכתיבת ספר תורה • האירוע התקיים ביום הולדתו ה-21 של ימנו ז"ל | תהלוכה מרגשת בפתח תקווה (בארץ)כיכר השבת
גבר בן 72 נפצע בינוני מחפץ חד במסעדה בהרצליה
גבר בן 72 נפצע במצב בינוני מחפץ חד במסעדה בהרצליה. חובשים ופראמדיקים של מד"א העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים איכילוב עם פציעה בגפיים התחתונות. הדיווח התקבל במוקד 101 בשעה 11:57.קובי רוזן
היסטוריה בטבריה | הוקמה הישיבה הקטנה הראשונה של חסידות צאנז בעיר
14 שנים לאחר שהאדמו"ר מצאנז יסד את הקריה בטבריה – התרגשות עצומה עם תחילת הלימודים בגרעין המייסד של ישיבת צאנז בעיר | עשרות בחורים החלו את זמן אלול | המרא דאתרא הגה"צ רבי אברהם הלברשטאם נשא דברי חיזוק, והמנהל הרוחני הרה"ג ר' יצחק אייזיק פרנקל פתח את הזמן בעוז (עולם הישיבות)חיים רוזנבוים
העומס החריג בנתב"ג, שעות לפני שבת: 90 טיסות בשלוש שעות
צבר חריג של כ-90 טיסות בפרק זמן קצר יצר עומס משמעותי • עיכובים במרחב האווירי באירופה ונוכחות מתדלקים אמריקניים | 90 אלף נוסעים צפויים היום (תעופה)דוד הכהן