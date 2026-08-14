גבר בן 72 נפצע בינוני מחפץ חד במסעדה בהרצליה

מבזקים נוספים
פסגות של קדושה | צפו בגלריה מהאדמו"ר השרף מתקן ניצוצות בין ההרים בשווייץ
האדמו"ר השרף מלעלוב ניקלשבורג שוהה בימים אלו למנוחה בעיירת דאבוס שבשווייץ. שם הוא מתכונן ואוגר כוחות לקראת הימים הנוראים הבאים לקראתנו לשלום | במהלך היום יוצא האדמו"ר לשאוף אוויר צח ולתקן ניצוצות בהרים מתוך שרעפי קודש (חסידים)חיים רוזנבוים
ח"כ אלעזר שטרן עוזב את 'יש עתיד' ומתפטר מהכנסת; בדרך לאיזנקוט?
אלוף במיל׳ אלעזר שטרן הודיע על פרידה מ'יש עתיד' והתפטרות מהכנסת • לפיד: "היה שותף להישגים רבים ולהקמת ממשלת השינוי" (פוליטי)יוני גבאי
מרגש: החברים התגייסו והכניסו ספר תורה לע"נ ימנו זלקה, שנרצח בפיצרייה
חברי הסניף גייסו כ-90,000 ש"ח לכתיבת ספר תורה • האירוע התקיים ביום הולדתו ה-21 של ימנו ז"ל | תהלוכה מרגשת בפתח תקווה (בארץ)כיכר השבת
הבחור החסידי יצא ביום שני מטבריה לצפת - ומאז נעלמו עקבותיו
כתריאל נחמן קינן בן ה-24 נראה לאחרונה באזור חוף גיא בטבריה • לבוש חליפה שחורה ומגבעת, נושא תרמיל גב ותיק תפילין | המשטרה קוראת לכל מי שיודע על מקום הימצאו לדווח (בארץ)כיכר השבת
היסטוריה בטבריה | הוקמה הישיבה הקטנה הראשונה של חסידות צאנז בעיר
14 שנים לאחר שהאדמו"ר מצאנז יסד את הקריה בטבריה – התרגשות עצומה עם תחילת הלימודים בגרעין המייסד של ישיבת צאנז בעיר | עשרות בחורים החלו את זמן אלול | המרא דאתרא הגה"צ רבי אברהם הלברשטאם נשא דברי חיזוק, והמנהל הרוחני הרה"ג ר' יצחק אייזיק פרנקל פתח את הזמן בעוז (עולם הישיבות)חיים רוזנבוים
העומס החריג בנתב"ג, שעות לפני שבת: 90 טיסות בשלוש שעות
צבר חריג של כ-90 טיסות בפרק זמן קצר יצר עומס משמעותי • עיכובים במרחב האווירי באירופה ונוכחות מתדלקים אמריקניים | 90 אלף נוסעים צפויים היום (תעופה)דוד הכהן
בראשות האדמו"ר והגאב"ד | בזוועהיל חגגו חנוכת הישיבה בביתר עילית
בביתר עילית התקיים מעמד מרגש של חנוכת הבית וקביעת מזוזות לישיבת זוועהיל | המעמד נערך בראשות האדמו"ר ודודו הגאב"ד לצד עוד רבנים רמי מעלה מתושבי העיר | צפו בגלריה (חסידים)חיים רוזנבוים
"האויב הכי גדול של עצמו": טראמפ שאל את נתניהו על הנתונים בסקרים - והתשובה הייתה מביכה
בפגישה בבית הלבן שאל הנשיא האמריקני את ראש הממשלה על מצבו בסקרים, ואחרי שתיקה מביכה - יועץ נאלץ להתערב: 'הוא מנצח' | הפערים בין השניים מתרחבים, והזמן אוזל | כרגע, לא ברור האם טראמפ יתמוך פומבית במועמדותו של נתניהו לראשות הממשלה, אך כבר הצהיר כי אינו מכיר את המתמודדים (חדשות)כיכר השבת