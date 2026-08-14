גבר בן 72 נפצע בינוני מחפץ חד במסעדה בהרצליה

בפגישה בבית הלבן שאל הנשיא האמריקני את ראש הממשלה על מצבו בסקרים, ואחרי שתיקה מביכה - יועץ נאלץ להתערב: 'הוא מנצח' | הפערים בין השניים מתרחבים, והזמן אוזל | כרגע, לא ברור האם טראמפ יתמוך פומבית במועמדותו של נתניהו לראשות הממשלה, אך כבר הצהיר כי אינו מכיר את המתמודדים (חדשות)

כיכר השבת