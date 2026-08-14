חבר הכנסת אלעזר שטרן מתפטר מהכנסת לאחר 11 שנים

מקורות אוסינט מדווחים כי מטוס צבאי ישראלי עבר אתמול מעל מרוקו במקום מעל ספרד, בשל סירוב ספרדי לאפשר לו מעבר במרחב האווירי שלה. המטוס, ככל הנראה, שייך למשלחת "ברית רעים" שהמריאה לקולומביה בהובלת פיקוד העורף ובשיתוף משרד הביטחון ומשרד החוץ.

קובי אטינגר