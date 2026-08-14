חבר הכנסת אלעזר שטרן הודיע על כוונתו להתפטר מהכנסת לאחר 11 שנים כחבר כנסת מטעם יש עתיד. יאיר לפיד הודה לו על שנים של שותפות בעשייה למען המדינה ואיחל לו הצלחה בהמשך הדרך. שטרן כיהן כשר בממשלת השינוי והיה שותף להישגים רבים של המפלגה.

כיכר השבת