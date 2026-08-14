שגריר ארה"ב בלבנון: אם חיזבאללה ימסור נשקו, התקיפות ייפסקו

מבזקים נוספים
היסטוריה בדארג: אחרי 30 שנה בבני ברק - החסידים עברו לעמנואל; הרבי הגיע לביקור
צעד חסר תקדים: לראשונה מאז יסוד חסידות דארג, כמה ממשפחות החסידים יצאו להתגורר מחוץ לבני ברק והתאקלמו בפרויקט מגורים בעמנואל • אמש הגיע האדמו"ר לביקור היסטורי בעיר, ערך טיש ראש חודש אלול והתפלל בבית המדרש המקומי • כל הפרטים והתיעוד (חסידים)חיים רוזנבוים
מצלמות תיעדו: מלי וליאל יהלומי עזבו לבד את הדירה בווינה | שליח חב"ד: "לא היו איתנו בקשר כלל"
מצלמות אבטחה תיעדו את השתיים עוזבות את הדירה בווינה ללא אדם נוסף • האיכון האחרון של הטלפונים התקבל בשבת בבוקר באזור התחנה המרכזית | המשטרה המקומית מבהירה רשמית: "לא נמצא שום רמז שיכול להוביל לאירוע טרור או פשע פלילי" (בעולם)דוד הכהן
פרשו מהמפלגות אך נותרו בכנסת - וממשיכים לקבל משכורת עד הבחירות
גל פרישות והקמות מפלגות חדשות מעלה שאלה: האם ראוי להמשיך לכהן? • לוי, אדלשטיין והשכל ממשיכים לקבל שכר | השאלה שמדאיגה את הציבור (פוליטי)קובי ישראל
הפריימריז בליכוד: ח"כ מלקו פורשת - והקהילה האתיופית נותרת ללא ייצוג
ח"כ צגה מלקו הודיעה על פרישתה מהפריימריז • מצטרפת לרביבו ופסל שפרשו גם הם • נתניהו מודאג מסיכון פוליטי עד הבחירות (פוליטי)יוני גבאי
שאל את ChatGPT על שריפת חנות ועונשי מאסר - ואז הצית את ג'פניקה
החשוד פנה ל-ChatGPT בשאלות על שריפת חנות ועונשי מאסר • שבועיים לאחר מכן הואשם בהצתת מסעדת ג'פניקה בגבעתיים | כתב האישום נגד שני הנאשמים (בארץ)כיכר השבת
מטוס צבאי ישראלי עקף את ספרד בדרך לקולומביה בשל סירוב ספרדי
מקורות אוסינט מדווחים כי מטוס צבאי ישראלי עבר אתמול מעל מרוקו במקום מעל ספרד, בשל סירוב ספרדי לאפשר לו מעבר במרחב האווירי שלה. המטוס, ככל הנראה, שייך למשלחת "ברית רעים" שהמריאה לקולומביה בהובלת פיקוד העורף ובשיתוף משרד הביטחון ומשרד החוץ.קובי אטינגר
חבר הכנסת אלעזר שטרן מתפטר מהכנסת לאחר 11 שנים
חבר הכנסת אלעזר שטרן הודיע על כוונתו להתפטר מהכנסת לאחר 11 שנים כחבר כנסת מטעם יש עתיד. יאיר לפיד הודה לו על שנים של שותפות בעשייה למען המדינה ואיחל לו הצלחה בהמשך הדרך. שטרן כיהן כשר בממשלת השינוי והיה שותף להישגים רבים של המפלגה.כיכר השבת
פסגות של קדושה | צפו בגלריה מהאדמו"ר השרף מתקן ניצוצות בין ההרים בשווייץ
האדמו"ר השרף מלעלוב ניקלשבורג שוהה בימים אלו למנוחה בעיירת דאבוס שבשווייץ. שם הוא מתכונן ואוגר כוחות לקראת הימים הנוראים הבאים לקראתנו לשלום | במהלך היום יוצא האדמו"ר לשאוף אוויר צח ולתקן ניצוצות בהרים מתוך שרעפי קודש (חסידים)חיים רוזנבוים