מבזקים נוספים
יועז הנדל נגד כל העולם: פוסל את החרדים, הערבים, נתניהו וגוש 'רק לא ביבי'
יו"ר מפלגת המילואימניקים קובע: רק ממשלה ציונית נטו, ללא שותפות עם מפלגות חרדיות וערביות • מסית: "החרדים מפירים ציווי מהתורה ועומדים מנגד" (פוליטי מדיני)קובי ישראל
פסגת זאב: ילד בן 8 התמוטט בביתו - פונה במצב קשה לאחר החייאה
ילד בן 8 איבד הכרה באופן פתאומי בביתו ברחוב נתיב המזלות • צוותי החירום ביצעו פעולות החייאה מתקדמות והחזירו את ליבו לפעום | פונה במצב קשה לשערי צדק (בארץ)כיכר השבת
כך פתחו את 'זמן אלול' בישיבת "בית מתתיהו" • תיעוד מרגש
מאות תלמידי ישיבת "בית מתתיהו", פתחו את 'זמן אלול' ביום רביעי ערב ראש חודש אלול | כמסורת אביו ראש הישיבה זצוק"ל, הזמן מתחיל ב'שיעור פתיחה' על המסכת הנלמדת בזמן, מסכת 'בבא קמא', שנמסר על ידי ראש הישיבה הגאון רבי צבי ויסבקר | בנוסף נערך מעמד קביעת מזוזה לאגף הפנימיה וחדרי השיעורים • צפו (עולם הישיבות)חזקי שטרן
שגריר ארה"ב בלבנון: אם חיזבאללה ימסור נשקו, התקיפות ייפסקו
שגריר ארה"ב בלבנון נשאל מתי ייפסקו התקיפות הישראליות בלבנון. השגריר השיב: "תגידו לחיזבאללה שאם הוא ימסור את נשקו, הכול ייפסק".קובי אטינגר
היסטוריה בדארג: אחרי 30 שנה בבני ברק - החסידים עברו לעמנואל; הרבי הגיע לביקור
צעד חסר תקדים: לראשונה מאז יסוד חסידות דארג, כמה ממשפחות החסידים יצאו להתגורר מחוץ לבני ברק והתאקלמו בפרויקט מגורים בעמנואל • אמש הגיע האדמו"ר לביקור היסטורי בעיר, ערך טיש ראש חודש אלול והתפלל בבית המדרש המקומי • כל הפרטים והתיעוד (חסידים)חיים רוזנבוים
מצלמות תיעדו: מלי וליאל יהלומי עזבו לבד את הדירה בווינה | שליח חב"ד: "לא היו איתנו בקשר כלל"
מצלמות אבטחה תיעדו את השתיים עוזבות את הדירה בווינה ללא אדם נוסף • האיכון האחרון של הטלפונים התקבל בשבת בבוקר באזור התחנה המרכזית | המשטרה המקומית מבהירה רשמית: "לא נמצא שום רמז שיכול להוביל לאירוע טרור או פשע פלילי" (בעולם)דוד הכהן
פרשו מהמפלגות אך נותרו בכנסת - וממשיכים לקבל משכורת עד הבחירות
גל פרישות והקמות מפלגות חדשות מעלה שאלה: האם ראוי להמשיך לכהן? • לוי, אדלשטיין והשכל ממשיכים לקבל שכר | השאלה שמדאיגה את הציבור (פוליטי)קובי ישראל
הפריימריז בליכוד: ח"כ מלקו פורשת - והקהילה האתיופית נותרת ללא ייצוג
ח"כ צגה מלקו הודיעה על פרישתה מהפריימריז • מצטרפת לרביבו ופסל שפרשו גם הם • נתניהו מודאג מסיכון פוליטי עד הבחירות (פוליטי)יוני גבאי