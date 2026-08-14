כך פתחו את 'זמן אלול' בישיבת "בית מתתיהו" • תיעוד מרגש

מצלמות אבטחה תיעדו את השתיים עוזבות את הדירה בווינה ללא אדם נוסף • האיכון האחרון של הטלפונים התקבל בשבת בבוקר באזור התחנה המרכזית | המשטרה המקומית מבהירה רשמית: "לא נמצא שום רמז שיכול להוביל לאירוע טרור או פשע פלילי" (בעולם)

דוד הכהן