 דלג לתוכן הראשי
מבזקבאופן פתאומי

פסגת זאב: ילד בן 8 התמוטט בביתו - פונה במצב קשה לאחר החייאה

ילד בן 8 איבד הכרה באופן פתאומי בביתו ברחוב נתיב המזלות • צוותי החירום ביצעו פעולות החייאה מתקדמות והחזירו את ליבו לפעום | פונה במצב קשה לשערי צדק (בארץ)

צילום: צילום: דוברות צוות הצלה
לכתבה המלאה
סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

מבזקים נוספים

15:12

יועז הנדל נגד כל העולם: פוסל את החרדים, הערבים, נתניהו וגוש 'רק לא ביבי'

יו"ר מפלגת המילואימניקים קובע: רק ממשלה ציונית נטו, ללא שותפות עם מפלגות חרדיות וערביות • מסית: "החרדים מפירים ציווי מהתורה ועומדים מנגד" (פוליטי מדיני)

קובי ישראל
15:00

כך פתחו את 'זמן אלול' בישיבת "בית מתתיהו" • תיעוד מרגש

מאות תלמידי ישיבת "בית מתתיהו", פתחו את 'זמן אלול' ביום רביעי ערב ראש חודש אלול | כמסורת אביו ראש הישיבה זצוק"ל, הזמן מתחיל ב'שיעור פתיחה' על המסכת הנלמדת בזמן, מסכת 'בבא קמא', שנמסר על ידי ראש הישיבה הגאון רבי צבי ויסבקר | בנוסף נערך מעמד קביעת מזוזה לאגף הפנימיה וחדרי השיעורים • צפו (עולם הישיבות)

חזקי שטרן
14:59

אלו מזמורי התהילים שכדאי לכם להגיד בכל יום בחודש אלול | צפו ברבי אלימלך בידרמן

אפילו גזירה רעה כתובה על האדם מן השמים יכול לבטל | המשפיע החסידי רבי אלימלך בידרמן בדקת חיזוק ביום • צפו (חרדים)

כיכר השבת
14:45

שגריר ארה"ב בלבנון: אם חיזבאללה ימסור נשקו, התקיפות ייפסקו

שגריר ארה"ב בלבנון נשאל מתי ייפסקו התקיפות הישראליות בלבנון. השגריר השיב: "תגידו לחיזבאללה שאם הוא ימסור את נשקו, הכול ייפסק".

קובי אטינגר
14:41

היסטוריה בדארג: אחרי 30 שנה בבני ברק - החסידים עברו לעמנואל; הרבי הגיע לביקור

צעד חסר תקדים: לראשונה מאז יסוד חסידות דארג, כמה ממשפחות החסידים יצאו להתגורר מחוץ לבני ברק והתאקלמו בפרויקט מגורים בעמנואל • אמש הגיע האדמו"ר לביקור היסטורי בעיר, ערך טיש ראש חודש אלול והתפלל בבית המדרש המקומי • כל הפרטים והתיעוד (חסידים)

חיים רוזנבוים
14:39

מצלמות תיעדו: מלי וליאל יהלומי עזבו לבד את הדירה בווינה | שליח חב"ד: "לא היו איתנו בקשר כלל"

מצלמות אבטחה תיעדו את השתיים עוזבות את הדירה בווינה ללא אדם נוסף • האיכון האחרון של הטלפונים התקבל בשבת בבוקר באזור התחנה המרכזית | המשטרה המקומית מבהירה רשמית: "לא נמצא שום רמז שיכול להוביל לאירוע טרור או פשע פלילי" (בעולם)

דוד הכהן
14:15

פרשו מהמפלגות אך נותרו בכנסת - וממשיכים לקבל משכורת עד הבחירות

גל פרישות והקמות מפלגות חדשות מעלה שאלה: האם ראוי להמשיך לכהן? • לוי, אדלשטיין והשכל ממשיכים לקבל שכר | השאלה שמדאיגה את הציבור (פוליטי)

קובי ישראל
14:06

הפריימריז בליכוד: ח"כ מלקו פורשת - והקהילה האתיופית נותרת ללא ייצוג

ח"כ צגה מלקו הודיעה על פרישתה מהפריימריז • מצטרפת לרביבו ופסל שפרשו גם הם • נתניהו מודאג מסיכון פוליטי עד הבחירות (פוליטי)

יוני גבאי
כל המבזקים ›
כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

דרושיםמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר