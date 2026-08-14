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מבזקלקראת שנת הלימודים

ברקע סערת הגיוס: החינוך העצמאי משיק תוכנית 'ייקור לומדי התורה'

מנכ"ל החינוך העצמאי הודיע על נושא שנתי חדש • תוכנית מפורטת תופץ בתחילת השנה | תגובה לקולות הפוגעים בלומדי תורה (חרדים)

הרב אליעזר סורוצקין, מנכ"ל החינוך העצמאי | צילום: צילום: כיכר השבת
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16:10

טרגדיה בהכנות לשבת: אצבעותיה של נערה נקטעו במיקסר בבני ברק

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המדינה דורשת להתנות את המשך התקצוב בלימודי ליבה מלאים, השתתפות במערכי מדידה ושיתוף פעולה עם מנגנוני הפיקוח והאכיפה (משפט)

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15:12

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יו"ר מפלגת המילואימניקים קובע: רק ממשלה ציונית נטו, ללא שותפות עם מפלגות חרדיות וערביות • מסית: "החרדים מפירים ציווי מהתורה ועומדים מנגד" (פוליטי מדיני)

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ילד בן 8 איבד הכרה באופן פתאומי בביתו ברחוב נתיב המזלות • צוותי החירום ביצעו פעולות החייאה מתקדמות והחזירו את ליבו לפעום | פונה במצב קשה לשערי צדק (בארץ)

כיכר השבת
15:00

כך פתחו את 'זמן אלול' בישיבת "בית מתתיהו" • תיעוד מרגש

מאות תלמידי ישיבת "בית מתתיהו", פתחו את 'זמן אלול' ביום רביעי ערב ראש חודש אלול | כמסורת אביו ראש הישיבה זצוק"ל, הזמן מתחיל ב'שיעור פתיחה' על המסכת הנלמדת בזמן, מסכת 'בבא קמא', שנמסר על ידי ראש הישיבה הגאון רבי צבי ויסבקר | בנוסף נערך מעמד קביעת מזוזה לאגף הפנימיה וחדרי השיעורים • צפו (עולם הישיבות)

חזקי שטרן
14:59

אלו מזמורי התהילים שכדאי לכם להגיד בכל יום בחודש אלול | צפו ברבי אלימלך בידרמן

אפילו גזירה רעה כתובה על האדם מן השמים יכול לבטל | המשפיע החסידי רבי אלימלך בידרמן בדקת חיזוק ביום • צפו (חרדים)

כיכר השבת
14:45

שגריר ארה"ב בלבנון: אם חיזבאללה ימסור נשקו, התקיפות ייפסקו

שגריר ארה"ב בלבנון נשאל מתי ייפסקו התקיפות הישראליות בלבנון. השגריר השיב: "תגידו לחיזבאללה שאם הוא ימסור את נשקו, הכול ייפסק".

קובי אטינגר
14:41

היסטוריה בדארג: אחרי 30 שנה בבני ברק - החסידים עברו לעמנואל; הרבי הגיע לביקור

צעד חסר תקדים: לראשונה מאז יסוד חסידות דארג, כמה ממשפחות החסידים יצאו להתגורר מחוץ לבני ברק והתאקלמו בפרויקט מגורים בעמנואל • אמש הגיע האדמו"ר לביקור היסטורי בעיר, ערך טיש ראש חודש אלול והתפלל בבית המדרש המקומי • כל הפרטים והתיעוד (חסידים)

חיים רוזנבוים
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