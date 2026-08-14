מאות תלמידי ישיבת "בית מתתיהו", פתחו את 'זמן אלול' ביום רביעי ערב ראש חודש אלול | כמסורת אביו ראש הישיבה זצוק"ל, הזמן מתחיל ב'שיעור פתיחה' על המסכת הנלמדת בזמן, מסכת 'בבא קמא', שנמסר על ידי ראש הישיבה הגאון רבי צבי ויסבקר | בנוסף נערך מעמד קביעת מזוזה לאגף הפנימיה וחדרי השיעורים • צפו (עולם הישיבות)

חזקי שטרן