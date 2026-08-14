טרגדיה בהכנות לשבת: אצבעותיה של נערה נקטעו במיקסר בבני ברק

מבזקים נוספים
היועמ"שית ממשיכה להתעמר בציבור החרדי: "תקצוב? רק בכפוף לליב"ה"
המדינה דורשת להתנות את המשך התקצוב בלימודי ליבה מלאים, השתתפות במערכי מדידה ושיתוף פעולה עם מנגנוני הפיקוח והאכיפה (משפט)משה כהן
ברקע סערת הגיוס: החינוך העצמאי משיק תוכנית 'ייקור לומדי התורה'
מנכ"ל החינוך העצמאי הודיע על נושא שנתי חדש • תוכנית מפורטת תופץ בתחילת השנה | תגובה לקולות הפוגעים בלומדי תורה (חרדים)קובי ישראל
יועז הנדל נגד כל העולם: פוסל את החרדים, הערבים, נתניהו וגוש 'רק לא ביבי'
יו"ר מפלגת המילואימניקים קובע: רק ממשלה ציונית נטו, ללא שותפות עם מפלגות חרדיות וערביות • מסית: "החרדים מפירים ציווי מהתורה ועומדים מנגד" (פוליטי מדיני)קובי ישראל
פסגת זאב: ילד בן 8 התמוטט בביתו - פונה במצב קשה לאחר החייאה
ילד בן 8 איבד הכרה באופן פתאומי בביתו ברחוב נתיב המזלות • צוותי החירום ביצעו פעולות החייאה מתקדמות והחזירו את ליבו לפעום | פונה במצב קשה לשערי צדק (בארץ)כיכר השבת
כך פתחו את 'זמן אלול' בישיבת "בית מתתיהו" • תיעוד מרגש
מאות תלמידי ישיבת "בית מתתיהו", פתחו את 'זמן אלול' ביום רביעי ערב ראש חודש אלול | כמסורת אביו ראש הישיבה זצוק"ל, הזמן מתחיל ב'שיעור פתיחה' על המסכת הנלמדת בזמן, מסכת 'בבא קמא', שנמסר על ידי ראש הישיבה הגאון רבי צבי ויסבקר | בנוסף נערך מעמד קביעת מזוזה לאגף הפנימיה וחדרי השיעורים • צפו (עולם הישיבות)חזקי שטרן
אלו מזמורי התהילים שכדאי לכם להגיד בכל יום בחודש אלול | צפו ברבי אלימלך בידרמן
אפילו גזירה רעה כתובה על האדם מן השמים יכול לבטל | המשפיע החסידי רבי אלימלך בידרמן בדקת חיזוק ביום • צפו (חרדים)כיכר השבת
שגריר ארה"ב בלבנון: אם חיזבאללה ימסור נשקו, התקיפות ייפסקו
שגריר ארה"ב בלבנון נשאל מתי ייפסקו התקיפות הישראליות בלבנון. השגריר השיב: "תגידו לחיזבאללה שאם הוא ימסור את נשקו, הכול ייפסק".קובי אטינגר
היסטוריה בדארג: אחרי 30 שנה בבני ברק - החסידים עברו לעמנואל; הרבי הגיע לביקור
צעד חסר תקדים: לראשונה מאז יסוד חסידות דארג, כמה ממשפחות החסידים יצאו להתגורר מחוץ לבני ברק והתאקלמו בפרויקט מגורים בעמנואל • אמש הגיע האדמו"ר לביקור היסטורי בעיר, ערך טיש ראש חודש אלול והתפלל בבית המדרש המקומי • כל הפרטים והתיעוד (חסידים)חיים רוזנבוים