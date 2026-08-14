צה"ל חיסל מפקד פלוגה בחמאס בדרום רצועת עזה

מבזקים נוספים
47 מיליון דולר מכספי החרדים: הונאת הענק שנחשפה
ליאור משה מתומס ריבר הודה בהפעלת תרמית השקעות בהיקף של 47 מיליון דולר • רוב הקורבנות היו חברי הקהילה החרדית באזור | גזר הדין ב-2026 (בעולם)חזקי שטרן ודניאל הרץ
תאונה בין רכב לאופנוע בירושלים — רוכב נפצע קל
תאונה בין רכב לרוכב אופנוע אירעה בשדרות חיים בר לב בירושלים. צוותי איחוד הצלה העניקו טיפול רפואי לרוכב האופנוע, כבן 30, שנפצע באורח קל.קובי רוזן
טרגדיה בהכנות לשבת: אצבעותיה של נערה נקטעו במיקסר בבני ברק
הנערה הכניסה בטעות את ידה למיקסר בעת לישת בצק לחלות • צוותי איחוד הצלה העניקו טיפול ראשוני ועצרו דימומים | פונתה לשיבא בניסיון להציל את אצבעותיה (חדשות חרדים)דוד הכהן
היועמ"שית ממשיכה להתעמר בציבור החרדי: "תקצוב? רק בכפוף לליב"ה"
המדינה דורשת להתנות את המשך התקצוב בלימודי ליבה מלאים, השתתפות במערכי מדידה ושיתוף פעולה עם מנגנוני הפיקוח והאכיפה (משפט)משה כהן
ברקע סערת הגיוס: החינוך העצמאי משיק תוכנית 'ייקור לומדי התורה'
מנכ"ל החינוך העצמאי הודיע על נושא שנתי חדש • תוכנית מפורטת תופץ בתחילת השנה | תגובה לקולות הפוגעים בלומדי תורה (חרדים)קובי ישראל
יועז הנדל נגד כל העולם: פוסל את החרדים, הערבים, נתניהו וגוש 'רק לא ביבי'
יו"ר מפלגת המילואימניקים קובע: רק ממשלה ציונית נטו, ללא שותפות עם מפלגות חרדיות וערביות • מסית: "החרדים מפירים ציווי מהתורה ועומדים מנגד" (פוליטי מדיני)קובי ישראל
פסגת זאב: ילד בן 8 התמוטט בביתו - פונה במצב קשה לאחר החייאה
ילד בן 8 איבד הכרה באופן פתאומי בביתו ברחוב נתיב המזלות • צוותי החירום ביצעו פעולות החייאה מתקדמות והחזירו את ליבו לפעום | פונה במצב קשה לשערי צדק (בארץ)כיכר השבת
כך פתחו את 'זמן אלול' בישיבת "בית מתתיהו" • תיעוד מרגש
מאות תלמידי ישיבת "בית מתתיהו", פתחו את 'זמן אלול' ביום רביעי ערב ראש חודש אלול | כמסורת אביו ראש הישיבה זצוק"ל, הזמן מתחיל ב'שיעור פתיחה' על המסכת הנלמדת בזמן, מסכת 'בבא קמא', שנמסר על ידי ראש הישיבה הגאון רבי צבי ויסבקר | בנוסף נערך מעמד קביעת מזוזה לאגף הפנימיה וחדרי השיעורים • צפו (עולם הישיבות)חזקי שטרן