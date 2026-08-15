טנק צה"ל עלה על מטען בעזה; שני מחבלים חוסלו בניסיון חבלה

צה"ל חיסל אתמול בתקיפה אווירית בדרום רצועת עזה את חדיפה חאלד סלימאן כוארע, מפקד פלוגה בחטיבת חאן יונס של זרוע הצבאית של חמאס. לפי דובר צה"ל, המחבל לקח חלק במהלך המלחמה באימון מחבלים, העברת אמצעי לחימה ברחבי דרום הרצועה וקידום ניסיונות שיקום של חמאס. בתקופה האחרונה קידם כוארע מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי ישראל. כוחות צה"ל בפיקוד הדרום ימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי.

ב. ניסני