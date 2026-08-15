טנק צה"ל עלה על מטען בעזה; שני מחבלים חוסלו בניסיון חבלה

מבזקים נוספים
צה"ל חיסל מפקד פלוגה בחמאס בדרום רצועת עזה
צה"ל חיסל אתמול בתקיפה אווירית בדרום רצועת עזה את חדיפה חאלד סלימאן כוארע, מפקד פלוגה בחטיבת חאן יונס של זרוע הצבאית של חמאס. לפי דובר צה"ל, המחבל לקח חלק במהלך המלחמה באימון מחבלים, העברת אמצעי לחימה ברחבי דרום הרצועה וקידום ניסיונות שיקום של חמאס. בתקופה האחרונה קידם כוארע מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי ישראל. כוחות צה"ל בפיקוד הדרום ימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי.ב. ניסני
47 מיליון דולר מכספי החרדים: הונאת הענק שנחשפה
ליאור משה מתומס ריבר הודה בהפעלת תרמית השקעות בהיקף של 47 מיליון דולר • רוב הקורבנות היו חברי הקהילה החרדית באזור | גזר הדין ב-2026 (בעולם)חזקי שטרן ודניאל הרץ
תאונה בין רכב לאופנוע בירושלים — רוכב נפצע קל
תאונה בין רכב לרוכב אופנוע אירעה בשדרות חיים בר לב בירושלים. צוותי איחוד הצלה העניקו טיפול רפואי לרוכב האופנוע, כבן 30, שנפצע באורח קל.קובי רוזן
מלכודת בעומק האדמה: צה"ל סוגר על בכירים איראנים בלבנון
עשרות פעילי חיזבאללה ובכירים ממשמרות המהפכה נמצאים במצור ברכס עלי א-טאהר בדרום לבנון. צה"ל ניתק את אספקת המים, חוסם רחפנים ומהדק את טבעת החנק במהלך מורכב שמעורר לחץ עצום בטהרן (צבא וביטחון)דוד הכהן וב. ניסני
טרגדיה בהכנות לשבת: אצבעותיה של נערה נקטעו במיקסר בבני ברק
הנערה הכניסה בטעות את ידה למיקסר בעת לישת בצק לחלות • צוותי איחוד הצלה העניקו טיפול ראשוני ועצרו דימומים | פונתה לשיבא בניסיון להציל את אצבעותיה (חדשות חרדים)דוד הכהן
היועמ"שית ממשיכה להתעמר בציבור החרדי: "תקצוב? רק בכפוף לליב"ה"
המדינה דורשת להתנות את המשך התקצוב בלימודי ליבה מלאים, השתתפות במערכי מדידה ושיתוף פעולה עם מנגנוני הפיקוח והאכיפה (משפט)משה כהן
ברקע סערת הגיוס: החינוך העצמאי משיק תוכנית 'ייקור לומדי התורה'
מנכ"ל החינוך העצמאי הודיע על נושא שנתי חדש • תוכנית מפורטת תופץ בתחילת השנה | תגובה לקולות הפוגעים בלומדי תורה (חרדים)קובי ישראל
יועז הנדל נגד כל העולם: פוסל את החרדים, הערבים, נתניהו וגוש 'רק לא ביבי'
יו"ר מפלגת המילואימניקים קובע: רק ממשלה ציונית נטו, ללא שותפות עם מפלגות חרדיות וערביות • מסית: "החרדים מפירים ציווי מהתורה ועומדים מנגד" (פוליטי מדיני)קובי ישראל