טנק של חטיבת גבעתי עלה על מטען של חמאס במרחב הקו הצהוב בדרום רצועת עזה, ללא נפגעים לכוחות. באירוע נפרד, כוחות חטיבת הצנחנים זיהו שני מחבלים שחצו את הקו הצהוב בניסיון לחבל באמצעי לחימה והתקרבו באופן שהיווה איום. הכוחות הגיבו בירי וחיסלו אותם. צה"ל רואה בחומרה את ההפרות של הסכם הפסקת האש. כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי.

ב. ניסני