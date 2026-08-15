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"היי, אני נציג המשטרה - יש לנו כמה שאלות" | התיעוד הדרמטי מרגע איתור בנות יהלומי
המשטרה מפרסמת תיעוד מהרגע בו נמצאו שתי בנות משפחת יהלומי כשהן שוהות על הרכבת בארגנטינה | בתחילה נראה שוטר מקומי משוחח בספרדית עם הנשים, ולאחר מכן השוטר הישראלי מציג את עצמו | "דאגנו לכן מאוד", אמר קצין המשטרה (חדשות)כיכר השבת
בשורות טובות: מלי וליאל יהלומי אותרו בארגנטינה בריאות ושלמות | זה מה שידוע על הבריחה
מלי ליאל יהלומי אותרו אמש בארגנטינה כשהן ללא פגע, לאחר כשבוע של חיפושים אינטנסיביים אחרי האם והבת | זה מה שידוע על נסיבות ההיעלמות - והתיעוד שפרסמה המשטרה | מחקירה ראשונית עולה כי הבריחה שלהן הייתה מתוכננת ומרצונן, לפי הדיווחים בגלל נושאים כספיים | זה מה שמותר לפרסם (חדשות)כיכר השבת
טנק צה"ל עלה על מטען בעזה; שני מחבלים חוסלו בניסיון חבלה
טנק של חטיבת גבעתי עלה על מטען של חמאס במרחב הקו הצהוב בדרום רצועת עזה, ללא נפגעים לכוחות. באירוע נפרד, כוחות חטיבת הצנחנים זיהו שני מחבלים שחצו את הקו הצהוב בניסיון לחבל באמצעי לחימה והתקרבו באופן שהיווה איום. הכוחות הגיבו בירי וחיסלו אותם. צה"ל רואה בחומרה את ההפרות של הסכם הפסקת האש. כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי.ב. ניסני
צה"ל חיסל מפקד פלוגה בחמאס בדרום רצועת עזה
צה"ל חיסל אתמול בתקיפה אווירית בדרום רצועת עזה את חדיפה חאלד סלימאן כוארע, מפקד פלוגה בחטיבת חאן יונס של זרוע הצבאית של חמאס. לפי דובר צה"ל, המחבל לקח חלק במהלך המלחמה באימון מחבלים, העברת אמצעי לחימה ברחבי דרום הרצועה וקידום ניסיונות שיקום של חמאס. בתקופה האחרונה קידם כוארע מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי ישראל. כוחות צה"ל בפיקוד הדרום ימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי.ב. ניסני
47 מיליון דולר מכספי החרדים: הונאת הענק שנחשפה
ליאור משה מתומס ריבר הודה בהפעלת תרמית השקעות בהיקף של 47 מיליון דולר • רוב הקורבנות היו חברי הקהילה החרדית באזור | גזר הדין ב-2026 (בעולם)חזקי שטרן ודניאל הרץ
תאונה בין רכב לאופנוע בירושלים — רוכב נפצע קל
תאונה בין רכב לרוכב אופנוע אירעה בשדרות חיים בר לב בירושלים. צוותי איחוד הצלה העניקו טיפול רפואי לרוכב האופנוע, כבן 30, שנפצע באורח קל.קובי רוזן
מלכודת בעומק האדמה: צה"ל סוגר על בכירים איראנים בלבנון
עשרות פעילי חיזבאללה ובכירים ממשמרות המהפכה נמצאים במצור ברכס עלי א-טאהר בדרום לבנון. צה"ל ניתק את אספקת המים, חוסם רחפנים ומהדק את טבעת החנק במהלך מורכב שמעורר לחץ עצום בטהרן (צבא וביטחון)דוד הכהן וב. ניסני
טרגדיה בהכנות לשבת: אצבעותיה של נערה נקטעו במיקסר בבני ברק
הנערה הכניסה בטעות את ידה למיקסר בעת לישת בצק לחלות • צוותי איחוד הצלה העניקו טיפול ראשוני ועצרו דימומים | פונתה לשיבא בניסיון להציל את אצבעותיה (חדשות חרדים)דוד הכהן