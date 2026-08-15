מלי ליאל יהלומי אותרו אמש בארגנטינה כשהן ללא פגע, לאחר כשבוע של חיפושים אינטנסיביים אחרי האם והבת | זה מה שידוע על נסיבות ההיעלמות - והתיעוד שפרסמה המשטרה | מחקירה ראשונית עולה כי הבריחה שלהן הייתה מתוכננת ומרצונן, לפי הדיווחים בגלל נושאים כספיים | זה מה שמותר לפרסם (חדשות)

כיכר השבת