צה"ל מודיע על תקיפות עוצמתיות שצפויות הלילה בלבנון

מבזקים נוספים
נתניהו קיבל סקרים: גוטליב בצמרת הליכוד תרחיק 2-3 מנדטים
בדיון שקיים נתניהו אתמול לקראת הפריימריז הוצגו לו סקרים לפיהם שיבוץ טלי גוטליב בצמרת רשימת הליכוד יוריד 2-3 מנדטים מהמפלגה. על פי הסקרים, גוטליב צפויה להגיע גבוה בעשיריה השניה. ההמלצה שהוצגה לנתניהו הייתה לפעול מול המתפקדים כדי למתן את התמיכה בה. נתניהו כינה את הנתונים "מטרידים", אך החליט שלא להתערב ואמר שהוא "סומך על המתפקדים שיעשו את השיקולים הנכונים בפריימריז".כיכר השבת
עושה שטייגען: חבר הכנסת מהליכוד תיעד את עצמו ברגע של לימוד - וזה הספר בו עסק
חבר הכנסת חנוך מילביצקי העלה הערב, מוצאי שבת, פוסט מרגש בו הוא נראה יושב מול ספר פתוח בסביבת חבורת לומדים | אחרי בדיקה שערכנו, זה הספר בו למד חבר הכנסת מהליכוד (מעניין)כיכר השבת
כך תמנעו את המקרה הבא: כונני איחוד הצלה הוזעקו לדירה ברכסים בעיצומה של השבת
צוותי הרפואה של איחוד הצלה הוזעקו בבוקר יום השבת עקב פעוט כבן שנתיים שנכווה בפלג גופו העליון ממים רותחים בביתו ברכסים | לפי הדיווח, הפעוט נכווה מהמים הרותחים שהיו במיחם השבת, מצבו מוגדר בינוני (חדשות)קובי ישראל
האפליקציות שהורידו כדי לבלבל את כולם - והסיוע של AI בבריחה: פרטים חדשים נחשפים
התכתבות סלולרית בין האם לבתה חשפה שליאל הצטרפה מרצונה • השתיים מחקו אפליקציות והשתמשו בג'ימיני לתכנון המסלול | החקירה חושפת פרטים מרתקים חדשים | זה מה שאפשר לפרסם (חדשות)כיכר השבת
בבקבוק בן 2,300 שנה: נמצאה "הבירה העתיקה בעולם"
כלי ברונזה שנמצא בקבר עתיק בצפון-מערב סין הכיל כמעט ארבעה ליטרים של נוזל שהשתמר במשך יותר מאלפיים שנה | בדיקות מעבדה חשפו שרידי דגנים, שמרים ואלפי תרכובות אורגניות, והחוקרים מעריכים כי מדובר במשקה מותסס הדומה לבירה קדומה (בעולם)כיכר השבת
קצין ושני לוחמים נפצעו קשה מרחפן נפץ בדרום לבנון
במהלך הלילה נפצעו קצין צה"ל ושני לוחמים באורח קשה כתוצאה מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון. הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים ומשפחותיהם עודכנו.ב. ניסני
"רווק מבוגר זו תווית, כמו יתום - זו מציאות" | ראיון חשוף על רווקות מאוחרת במגזר - והשלכותיה | צפו
רווקות מאוחרת בציבור החרדי הפכה מתופעת שוליים לחלק מהשיח הציבורי | בפרק החדש של 'בודד ליין' מארח יוסי חיים מימון את דודי וייכלדר, בן 36, שמדבר בגילוי על מה שבחור מבוגר צריך לשמוע ומה עדיף שלא, על השדכנים בתמונה, ועל השאלה מתי טיפול נפשי הוא לא אופציה - אלא הכרח (כיכר VOD)כיכר השבת
האיום המוזר של טראמפ על הורמוז - והמשמעויות הדרמטיות של מהלך כזה
נשיא ארה"ב ממשיך לעסוק בסוגיה האיראנית, כאשר ביום שישי שיגר איום שלא נשמע עד כה | מדובר במהלך דרמטי, ככל הנראה לא ישים ולא חוקי, עם משמעויות מרחיקות לכת במיוחד בארה"ב עצמה ומחוצה לה (חדשות)כיכר השבת