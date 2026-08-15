בדיון שקיים נתניהו אתמול לקראת הפריימריז הוצגו לו סקרים לפיהם שיבוץ טלי גוטליב בצמרת רשימת הליכוד יוריד 2-3 מנדטים מהמפלגה. על פי הסקרים, גוטליב צפויה להגיע גבוה בעשיריה השניה. ההמלצה שהוצגה לנתניהו הייתה לפעול מול המתפקדים כדי למתן את התמיכה בה. נתניהו כינה את הנתונים "מטרידים", אך החליט שלא להתערב ואמר שהוא "סומך על המתפקדים שיעשו את השיקולים הנכונים בפריימריז".

כיכר השבת