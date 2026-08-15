מבזקים נוספים
זעם אדיר במדינות המפרץ נגד טראמפ - והמהלך הדרמטי שהן שוקלות
לפי דיווח היום בוושינגטון פוסט, מדינות המפרץ זועמות על נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, ואף שוקלות מהלך דרמטי בעקבות תוצאות המלחמה באיראן והמצב במיצר הורמוז (חדשות)כיכר השבת
פצוע בינוני בתאונת דרכים בכביש 40 סמוך לצומת גורל
גבר בן 25 נפצע במצב בינוני בתאונה בין שני רכבים על כביש 40 ליד צומת גורל. הפצוע סובל מחבלות ראש, גב וגפיים ופונה לבית החולים סורוקה. התאונה אירעה בשעה 21:24.קובי רוזן
תיעוד ראשון: כך נראו חיילי צה"ל באתרי ההריסות בקולומביה | גלריה
חיילי פיקוד העורף נחתו ביום שישי במדינת קולומביה שזה עתה חידשה את יחסיה הדיפלומטיים עם ישראל, לאחר רעידת האדמה הקשה שפקדה את המדינה בשבוע שעבר | חיילי צה"ל נצפו מפנים את ההריסות במדינה המוכה | צפו בתיעוד (חדשות)כיכר השבת
נתניהו קיבל סקרים: גוטליב בצמרת הליכוד תרחיק 2-3 מנדטים
בדיון שקיים נתניהו אתמול לקראת הפריימריז הוצגו לו סקרים לפיהם שיבוץ טלי גוטליב בצמרת רשימת הליכוד יוריד 2-3 מנדטים מהמפלגה. על פי הסקרים, גוטליב צפויה להגיע גבוה בעשיריה השניה. ההמלצה שהוצגה לנתניהו הייתה לפעול מול המתפקדים כדי למתן את התמיכה בה. נתניהו כינה את הנתונים "מטרידים", אך החליט שלא להתערב ואמר שהוא "סומך על המתפקדים שיעשו את השיקולים הנכונים בפריימריז".כיכר השבת
עושה שטייגען: חבר הכנסת מהליכוד תיעד את עצמו ברגע של לימוד - וזה הספר בו עסק
חבר הכנסת חנוך מילביצקי העלה הערב, מוצאי שבת, פוסט מרגש בו הוא נראה יושב מול ספר פתוח בסביבת חבורת לומדים | אחרי בדיקה שערכנו, זה הספר בו למד חבר הכנסת מהליכוד (מעניין)כיכר השבת
כך תמנעו את המקרה הבא: כונני איחוד הצלה הוזעקו לדירה ברכסים בעיצומה של השבת
צוותי הרפואה של איחוד הצלה הוזעקו בבוקר יום השבת עקב פעוט כבן שנתיים שנכווה בפלג גופו העליון ממים רותחים בביתו ברכסים | לפי הדיווח, הפעוט נכווה מהמים הרותחים שהיו במיחם השבת, מצבו מוגדר בינוני (חדשות)קובי ישראל
האפליקציות שהורידו כדי לבלבל את כולם - והסיוע של AI בבריחה: פרטים חדשים נחשפים
התכתבות סלולרית בין האם לבתה חשפה שליאל הצטרפה מרצונה • השתיים מחקו אפליקציות והשתמשו בג'ימיני לתכנון המסלול | החקירה חושפת פרטים מרתקים חדשים | זה מה שאפשר לפרסם (חדשות)כיכר השבת
בבקבוק בן 2,300 שנה: נמצאה "הבירה העתיקה בעולם"
כלי ברונזה שנמצא בקבר עתיק בצפון-מערב סין הכיל כמעט ארבעה ליטרים של נוזל שהשתמר במשך יותר מאלפיים שנה | בדיקות מעבדה חשפו שרידי דגנים, שמרים ואלפי תרכובות אורגניות, והחוקרים מעריכים כי מדובר במשקה מותסס הדומה לבירה קדומה (בעולם)כיכר השבת