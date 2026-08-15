רווקות מאוחרת בציבור החרדי הפכה מתופעת שוליים לחלק מהשיח הציבורי | בפרק החדש של 'בודד ליין' מארח יוסי חיים מימון את דודי ויכלדר, בן 36, שמדבר בגילוי על מה שבחור מבוגר צריך לשמוע ומה עדיף שלא, על השדכנים בתמונה, ועל השאלה מתי טיפול נפשי הוא לא אופציה - אלא הכרח (כיכר VOD)

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